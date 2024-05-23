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Дороги и транспорт подробности Тысячи новосибирских водителей попались на езде без номеров: сколько из них лишили прав

Тысячи новосибирских водителей попались на езде без номеров: сколько из них лишили прав

Полиция привела статистику за этот год и прошлый

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Машин без номеров в городе все больше

В Новосибирской области за 3 месяца 2024 года на езде без государственных номерных знаков поймали 1134 автомобилиста. 8 из них лишили прав, остальные отделались административными штрафами. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области за 3 месяца 2024 года за управление транспортными средствами без государственных регистрационных знаков, выявили 1134 правонарушения. 704 автомобилистам выписали штрафы, 8 водителей по решению суда лишили права управления транспортными средствами, — сообщили НГС в ведомстве.

Всего в 2023 году таких нарушений в регионе выявили 3377. 3243 водителей оштрафовали, 94 водителей лишили прав. В первом квартале 2023 года поймали 570 нарушителей, которые ездили без госномеров. 549 водителей в регионе оштрафовали, 13 человек лишили права управления транспортными средствами.

Ранее НГС писал о том, что звездами ДТП все чаще становятся водители машин без госномеров. Они используют особую лазейку в законе.

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