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Дороги и транспорт Выйдут на дорогу ночью: стало известно, что сделают на Димитровском мосту за неделю

Выйдут на дорогу ночью: стало известно, что сделают на Димитровском мосту за неделю

Власти опубликовали план работ

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Мост начали ремонтировать в апреле

На этой неделе Димитровский мост в Новосибирске продолжат готовить к ремонту. Пресс-служба «Гормоста» 9 апреля сообщила, какие именно работы там проведут.

Подрядчик ремонт «СК Дороги Сибири» обеспечит точки доступа для электроснабжения строительного городка. Компания будет проводить подготовку и согласование организационно-технологической документации, в том числе схемы организации движения. Также планируется заключить договоры на поставку материалов и закупить все необходимое для ограждения места работ.

Также сейчас идет подготовка к замене покрытия при движении на правый берег. На этой неделе подрядчик будет проводить ночные работы. Это нужно, чтобы уменьшить количество пробок.

На прошлой неделе директор муниципального «Гормоста» Иосиф Кодолаев ответил на главные вопросы о ремонте мостов в Новосибирске. Он отметил, что Димитровский перекрывать полностью не будут. Подробности — в видео НГС.

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Ремонт дорог Димитровский мост Подрядчик Гормост Новосибирск Пробки
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