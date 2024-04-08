«Запутался рогами»: троллейбус застрял на площади Труда — там собралась пробка

Утром 8 апреля на площади Труда в Новосибирске собралась пробка. На участке тролейбус запутался в проводах.
Об этом сообщил фотокорреспондент НГС Андрей Бортко, который находится на месте. По его словам, пробка тянется от площади Станиславского.
По информации сервиса «Яндекс.Карты», заторы сегодня утром действительно собрались на улицах Станиславского, Станционной, Широкой и Ватутина на подъездах к площадям Труда и Энергетиков. Затруднено движение по Димитровскому мосту при движении в сторону правого берега.
Пробки в городе сервис оценивает в 5 баллов. Заторы собрались на левом берегу в районе Тещиного Языка у Хилокской, на улице Троллейной, Советском шоссе, Площади Лыщинского и Октябрьском мосту. На правом берегу — на улицах Большевистской, Виктора Старощука, Кедровой и других.
В этом году в Новосибирске планируют отремонтировать Димитровский мост. Работы планируют провести без перекрытий.