«Запутался рогами»: троллейбус застрял на площади Труда — там собралась пробка

Троллейбус заметили около 09:30 Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Утром 8 апреля на площади Труда в Новосибирске собралась пробка. На участке тролейбус запутался в проводах.

Об этом сообщил фотокорреспондент НГС Андрей Бортко, который находится на месте. По его словам, пробка тянется от площади Станиславского.

Движение на дороге сильно затруднено Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По информации сервиса «Яндекс.Карты», заторы сегодня утром действительно собрались на улицах Станиславского, Станционной, Широкой и Ватутина на подъездах к площадям Труда и Энергетиков. Затруднено движение по Димитровскому мосту при движении в сторону правого берега.

Пробки есть на обоих берегах Оби Источник: Яндекс.Карты











Пробки в городе сервис оценивает в 5 баллов. Заторы собрались на левом берегу в районе Тещиного Языка у Хилокской, на улице Троллейной, Советском шоссе, Площади Лыщинского и Октябрьском мосту. На правом берегу — на улицах Большевистской, Виктора Старощука, Кедровой и других.

В этом году в Новосибирске планируют отремонтировать Димитровский мост. Работы планируют провести без перекрытий.

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