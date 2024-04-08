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Дороги и транспорт «Запутался рогами»: троллейбус застрял на площади Труда — там собралась пробка

«Запутался рогами»: троллейбус застрял на площади Труда — там собралась пробка

Движение затруднено и на ближайших улицах

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Троллейбус заметили около 09:30

Утром 8 апреля на площади Труда в Новосибирске собралась пробка. На участке тролейбус запутался в проводах.

Об этом сообщил фотокорреспондент НГС Андрей Бортко, который находится на месте. По его словам, пробка тянется от площади Станиславского.

Движение на дороге сильно затруднено

По информации сервиса «Яндекс.Карты», заторы сегодня утром действительно собрались на улицах Станиславского, Станционной, Широкой и Ватутина на подъездах к площадям Труда и Энергетиков. Затруднено движение по Димитровскому мосту при движении в сторону правого берега.

Пробки есть на обоих берегах Оби

Пробки в городе сервис оценивает в 5 баллов. Заторы собрались на левом берегу в районе Тещиного Языка у Хилокской, на улице Троллейной, Советском шоссе, Площади Лыщинского и Октябрьском мосту. На правом берегу — на улицах Большевистской, Виктора Старощука, Кедровой и других.

В этом году в Новосибирске планируют отремонтировать Димитровский мост. Работы планируют провести без перекрытий.

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