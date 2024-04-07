«Из лужи в лужу, как засранец»: новосибирский таксист раскусил систему «Яндекса», чтобы зарабатывать больше — в чем секрет

Мужчина не видит смысла тратить свое время на заказы без бонусов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Конфликты между пассажирами и водителями такси — извечная проблема в Новосибирске. Одни обвиняют во всех смертных грехах пассажиров, другие жалуются на неподобающее поведение водителей. Нередко пассажиры, например, недовольны тем, что водители высаживают их посреди дороги или отказываются от заказов по пути на точку. Корреспондент НГС пообщалась с новосибирским таксистом, который согласился анонимно рассказать, что думает о работе в крупных агрегаторах такси, почему считает, что там нельзя заработать без хитростей, и почему высаживает пассажиров. Также мы спросили, что думают по этому поводу в агрегаторе «Яндекс Go». Подробности — в материале НГС.



«Их система очень хитрая»

Жительница Новосибирска Аглая часто пользуется услугами такси, в основном по работе. Девушка недовольна сервисом современных служб по многим причинам. Она уверена, что сервис в городе однозначно хромает.



— Одних не дождаться, другие не могут понять, где вы стоите, третьи вообще могут посреди дороги отменить поездку. Считаю, это неприемлемо. Взял поездку — будь добр, отработай, — считает сибирячка.



Местный таксист Валентин (имя изменено по его просьбе) — как раз тот водитель такси, который отказывается от поездок или даже высаживает пассажиров прямо при посадке. Он человек холостой. В такси работает уже пять лет, с тех пор, как вышел на пенсию. Пенсия у мужчины — 22 тысячи рублей, на жизнь не хватает. В такси у него есть возможность заработать такую же сумму за неделю, но, признается сибиряк, для того, чтобы зарабатывать нормально, ему пришлось изучить систему и освоить некоторые уловки.

Например, Валентин отказывается везти пассажиров, которые ему невыгодны. Его не останавливает даже низкий рейтинг в программе.



— У нас программа не показывает, куда ехать. Если мне попадается заказ, по которому, например, надо человека везти с левого на правый берег по пробкам за копейки, я не везу — поездка стоит, к примеру, 400 рублей, я должен отдать процент такси, да еще в пробке бензин и время прожигаю. Я отказываюсь и высаживаю пассажира. Мне потом пишут, что я ограничен в доступе заказов, и поступают заказы самые плохие, от которых все уже отказались. Ерунда это всё, — уверен водитель. — Для такси, в принципе, чем больше будет поездок — тем больше они получают процент. Утром они цену скидывают маленько для чего? Один человек закажет за 500 рублей, они получат с этого 150 рублей. А если они сделают поездку не 500 рублей, а 400, закажут поездку два человека по 400 рублей, и они получат уже 240 рублей за заказы. Нам же, водителям, это невыгодно.



Пассажирам иногда приходится вызывать такси дважды: если Валентину ехать невыгодно — он не поедет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Валентин не согласен с теорией о том, что таксист в «Яндекс Go» должен стремиться сделать как можно больше заказов, чтобы заработать. По мнению сибиряка, эта схема работает не круглые сутки, а в определенные часы. Например, днем, по его словам, совершенно невыгодно возить пассажиров с одного берега на другой из-за низкого коэффициента (надбавки к стоимости заказа).



— До 10 утра эта политика у них правильно действует. Действительно, чем я больше сделаю — тем больше заработаю. Но после 10 утра я буду выкатывать за копейки, потому что там начинаются скидки и совсем нет коэффициента. И получается, я работаю, работаю, и уходят деньги те, которые я заработал раньше. Всегда у них было такое, просто как-то никто в это не вникает, никто не замечает. А я от нечего делать ищу что-то, — объяснил мужчина. — Когда сижу в гараже, начинаю сопоставлять: сальдо-бульдо, что к чему, как, что заработал, почему. Я многое для себя открыл.



Например, он заметил, что поездки с низким коэффициентом заведомо невыгодные. А еще Валентина возмущает, что часто перед началом выполнения заказа в такси указан один километраж, а поездка по итогу всегда получается больше на 2–3 километра. При этом расчет идет по километражу, который был указан изначально.



— Их система очень хитрая, никто про это не знает, может быть. Как-то выполнял заказ от «Миротеля» на площади Маркса до аэропорта. В приложении изначально было указано, что путь займет 15,3 километра, а как только нажал «Поехали», стало 19,8 километра. Теряется почти четыре километра, они неоплаченные. Поэтому я работаю по своему правилу: выезжаю утром и беру заказы только с высоким коэффициентом.



По утрам и вечерам коэффициент удорожания поездки довольно высокий: например, от площади Маркса до улицы Ленина он может доходить до 240–250 рублей и выше, а днем по тому же направлению может оцениваться лишь в 10 рублей, говорит Валентин. Вечерами он не работает — не любит пробки и людей, возвращающихся с работы — особенно тех, что едут компаниями на несколько точек.

Работать водителям выгоднее всего утром и вечером, но Валентин вечерние смены не любит Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











Цена базовой поездки у разных агрегаторов, объясняет Валентин, отличается. Например, базовая поездка на расстояние 10 километров у «Яндекс Go» стоит 280 рублей, у других агрегаторов может стоить 270, а то и 220 рублей. Именно поэтому таксист чаще предпочитает сотрудничать с «Яндексом». Не любит он и поездки, в которых за пассажиром приходится долго ехать.



—– Бывает, находишься близко от места заказа, а бывает, попадается заказ, когда нужно еще четыре километра ехать к пассажиру. Я сразу такой заказ сбрасываю, потому что эти четыре километра не считаются в общую поездку. Соответственно, поездка убыточная, я ее не выполняю. Вот так приходится работать. Тут целая математика, но так я хоть стал маленько зарабатывать, — объясняет свою логику водитель.



Плюшки и «лужи» для водителей

По словам таксиста, у «Яндекса» очень много всяких «плюшек», которые придумывают для мотивации водителей. Например, по 10 тысяч рублей начисляют тем водителям, которые делают 100 поездок за неделю. «Самый сенокос» для заработка, по словам мужчины, летом: в прошлых июне-июле Валентин зарабатывал по 200 тысяч рублей.



— Летом были очень дорогие поездки, я работал до 19 часов. Все заказы были с коэффициентом. И плюс «Яндекс» давал за 120 поездок в неделю бонус — 15 тысяч рублей. Сейчас вот не дали мне никаких бонусов на этой неделе. Да и хрен с ними. Делаю заказы утром, днем не работаю, — говорит Валентин.



По словам водителя, на левом берегу коэффициенты в последнее время отменили, а на правом берегу они есть. И главная задача для таксиста по утрам — попасть с заказом на правый берег, а там работать «из лужи в лужу». В приложении для водителей город представлен в виде карты, коэффициент на ней отображается разными цветами. Чем краснее тот или иной участок поля, тем дороже будет цена за поездку в этой области города.

— Где дороже, туда я и еду. Заезжаю в эту «лужу», и всяко-разно получаю деньги, даже если пассажирку за поцелуй повезу, бонусами. Даже если поездка от цирка до «Галереи» будет стоить для пассажира 110–120 рублей, мне еще упадет, например, бонусом 400 рублей, — объясняет он. — Или заезжаю в «лужу» и вижу, что там через 10 минут будет бонус за каждую поездку 510 рублей. Сижу 10 минут, в носу ковыряюсь, потом выхожу на линию, беру заказ. Поездку завершаю — бонус падает. Дальше караулю заказы в пределах «луж». Если в аэропорт кого-то из них приходится везти, я говорю: «Ребят, извините, не надо мне» — сбрасываю заказ, сижу, караулю дальше. Смотришь: из «лужи» от «Галереи» надо везти, допустим, на набережную. Там «лужа» есть — беру заказ. Из «лужи» в «лужу» прыгаешь, как засранец, из одной в другую. И вот только так зарабатываешь на этих доплатах.



Мужчина сетует, что дни всё равно бывают удачными и неудачными. Например, в один день можно заработать 12 тысяч рублей, а в другой — только 800 рублей. Как только мужчина видит, что работа не спорится, уходит с линии. Но в целом, освоив схему, он всем доволен.

Мнение компании

В агрегаторе утверждают, что система сама отслеживает и наказывает нарушителей — вплоть до ограничения доступа на неделю Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В пресс-службе компании «Яндекс Go» отметили, что у агрегатора есть технологии, которые оперативно отслеживают злоупотребление возможностями сервиса. За подобное можно получить временное или долгосрочное ограничение доступа к сервису — как для водителя, так и для пассажира.



— Алгоритмы сервиса постоянно анализируют замечания пользователей о том, как водители выполняют стандарты. Если водитель регулярно нарушает стандарты безопасности или не реагирует на наши предупреждения, это может привести к потере баллов приоритета или временному ограничению доступа к заказам. Например, за нарушение правил работы с заказами доступ может быть ограничен на срок до семи дней, — рассказали в компании.



Если пассажир столкнулся с ситуацией, когда таксист не хочет его везти, в компании советуют обращаться в службу поддержки — команда проверит ситуацию и примет меры, в том числе компенсирует разницу или полную стоимость поездки, если потребуется.



Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске мигрантам хотят запретить работать в такси. Корреспонденты выяснили, как это скажется на ценах и водителях.



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