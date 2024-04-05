Сдирают тонировку на месте: новосибирская полиция устроила облаву на водителей с темными стеклами — видео

В Новосибирске сегодня, 5 апреля, полиция проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка». Сотрудники останавливают водителей со слишком темными стеклами.
— За управление транспортным средством со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям техрегламента о безопасности, сотрудники Госавтоинспекции могут привлечь водителя к административной ответственности, — предупредили в ГУ МВД по Новосибирской области.
По ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ водителям грозит штраф в 500 рублей. Многие водители снимают тонировку на месте, где их остановили ДПС.
В середине февраля в Новосибирске автоинспекторы провели «сплошные проверки» — они останавливали всех водителей на определенных участках дорог.