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Дороги и транспорт Сдирают тонировку на месте: новосибирская полиция устроила облаву на водителей с темными стеклами — видео

Сдирают тонировку на месте: новосибирская полиция устроила облаву на водителей с темными стеклами — видео

Автолюбителей останавливали ДПС

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Прозрачность стекла определяли специальным прибором

В Новосибирске сегодня, 5 апреля, полиция проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка». Сотрудники останавливают водителей со слишком темными стеклами.

— За управление транспортным средством со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям техрегламента о безопасности, сотрудники Госавтоинспекции могут привлечь водителя к административной ответственности, — предупредили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ водителям грозит штраф в 500 рублей. Многие водители снимают тонировку на месте, где их остановили ДПС.

В середине февраля в Новосибирске автоинспекторы провели «сплошные проверки» — они останавливали всех водителей на определенных участках дорог.

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