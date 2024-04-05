НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +4

2 м/c,

ю-з.

 757мм 82%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,31
EUR 100,07
Реклама

СРОЧНО

Когда отремонтируют съезды с  Димитровского моста?

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Талой воды по колено
Кандидаты в шорт-лист премии
Бизнес на «быстрых деньгах»
Заморозка яйцеклеток
Отток мигрантов
Как пенсионер попал в рехаб
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Дороги и транспорт Ямы, лужи и пробитые колеса: на съездах с Димитровского моста разрушился асфальт — когда выбоины исчезнут

Ямы, лужи и пробитые колеса: на съездах с Димитровского моста разрушился асфальт — когда выбоины исчезнут

Мэрия обещает провести ямочный ремонт, чуть позже капитально починить дорогу

1 047
16 комментариев
Автомобилисты встают в пробку на съезде из-за разбитой дороги, только они проезжают этот участок, затор исчезает, рассказывают местные

На съездах с Димитровского моста разрушился асфальт. По словам жителей микрорайона Лесоперевалка на дороге появились ямы и лужи, на одном из участков водители пробивали колеса, а пробка из-за плохой дороги начинается с моста. В мэрии уверяют, что выбоины заделают, а через год проведут капитальный ремонт.

Как рассказал НГС читатель Никита, проблемы с покрытием на съездах с Димитровского моста к новым жилым комплексам появились как только сошел снег.

— Ямы появились после зимы, когда начал таять снег — лужи. Ощущение, что ты плывешь, а не едешь. В общедомовой чат один раз отправили видео, как машины колонной стояли друг за другом с пробитыми колесами, чуть позже на участке поставили шину. Иногда дороги отсыпают, но это мало помогает, — рассказал читатель НГС.

Затор на съезде начинается с Димитровского моста

В администрации Ленинского района объяснили журналисту, что ямочный ремонт периодически проводят. Сейчас отсыпают ямы, а после того, как погода наладится, будут латать выбоины асфальтобетонной смесью. Дорога по улице Моторной с дефектами, на съездах заметна колейность, сечки трещин, деформация покрытия и другие проблемы. Устранить их хотят во время капитального ремонта.

По плану, в 2024 — 2025 годах «Управление дорожного строительство» подготовит проектную документацию на капремонт на участках по улице Моторной от кольца Лесоперевалки до улицы Яринской и от улицы Яринской до проезда Энергетиков. Общая протяженность — 1727 метров.

— Учитывая, что съезды с Димитровского моста в направлении жилого комплекса «Ясный берег» в районе кольца Лесоперевалки и в районе сквера «Зелёный остров» обеспечиваются по улице Моторной, соответственно они будут включены в основные объемы работ по объекту проектирования. Границы работ будут уточнены в процессе выполнения проектно-изыскательских работ, — сообщили НГС в мэрии.

Закупку для компаний на разработку документации опубликуют примерно во 2 квартале 2024 года, проект будут разрабатывать не менее 16 месяцев. После документы пройдут экспертизу и уже потом опубликуют закупку на ремонт — не ранее 2025 года.

В апреле планируют начать ремонт и самого Димитровского моста, специалисты хотят обойтись без перекрытий, дорогу сузят, но останется три полосы. Работы продлятся два года, сначала починят дорогу в сторону правого берега, затем — в сторону левого берега.

ПО ТЕМЕ
Дорога Улица Яма Пробка Затор Мэрия Новосибирска Ремонт Капремонт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Несите деньги боту: журналистка НГС вычислила мошенников в Telegram — развод выглядел очень привлекательно
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Время кармической четверки: чего ждать от апреля — прогноз нумеролога по датам рождения
Алина Шадрина
Мнение
За деньги — да: секс-колумнистка НГС — о том, как хитрые продавцы делают любовь товаром и когда это не работает
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Рекомендуем
Знакомства

Evgeshka,  32

Slava,  47

Красотка,  49

Yana,  43

Даша,  35

Алексей Кретов,  34

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Вывоз Мусора

350 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление