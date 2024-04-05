Ямы, лужи и пробитые колеса: на съездах с Димитровского моста разрушился асфальт — когда выбоины исчезнут

Автомобилисты встают в пробку на съезде из-за разбитой дороги, только они проезжают этот участок, затор исчезает, рассказывают местные Источник: читатель НГС Никита











На съездах с Димитровского моста разрушился асфальт. По словам жителей микрорайона Лесоперевалка на дороге появились ямы и лужи, на одном из участков водители пробивали колеса, а пробка из-за плохой дороги начинается с моста. В мэрии уверяют, что выбоины заделают, а через год проведут капитальный ремонт.

Как рассказал НГС читатель Никита, проблемы с покрытием на съездах с Димитровского моста к новым жилым комплексам появились как только сошел снег.

— Ямы появились после зимы, когда начал таять снег — лужи. Ощущение, что ты плывешь, а не едешь. В общедомовой чат один раз отправили видео, как машины колонной стояли друг за другом с пробитыми колесами, чуть позже на участке поставили шину. Иногда дороги отсыпают, но это мало помогает, — рассказал читатель НГС.

Затор на съезде начинается с Димитровского моста Источник: читатель НГС Никита











В администрации Ленинского района объяснили журналисту, что ямочный ремонт периодически проводят. Сейчас отсыпают ямы, а после того, как погода наладится, будут латать выбоины асфальтобетонной смесью. Дорога по улице Моторной с дефектами, на съездах заметна колейность, сечки трещин, деформация покрытия и другие проблемы. Устранить их хотят во время капитального ремонта.



По плану, в 2024 — 2025 годах «Управление дорожного строительство» подготовит проектную документацию на капремонт на участках по улице Моторной от кольца Лесоперевалки до улицы Яринской и от улицы Яринской до проезда Энергетиков. Общая протяженность — 1727 метров.

— Учитывая, что съезды с Димитровского моста в направлении жилого комплекса «Ясный берег» в районе кольца Лесоперевалки и в районе сквера «Зелёный остров» обеспечиваются по улице Моторной, соответственно они будут включены в основные объемы работ по объекту проектирования. Границы работ будут уточнены в процессе выполнения проектно-изыскательских работ, — сообщили НГС в мэрии.

Закупку для компаний на разработку документации опубликуют примерно во 2 квартале 2024 года, проект будут разрабатывать не менее 16 месяцев. После документы пройдут экспертизу и уже потом опубликуют закупку на ремонт — не ранее 2025 года.