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Дороги и транспорт «Когда это всё закончится?» Новосибирск встал в очередных утренних пробках — некоторых водителей они разозлили

«Когда это всё закончится?» Новосибирск встал в очередных утренних пробках — некоторых водителей они разозлили

Рассказываем, где сейчас сложно проехать

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Жители по-разному отреагировали на пробки

Утром 4 апреля Новосибирск встал в пробках. Сервисы в интернете оценивают их в четыре-пять баллов.

По информации «Яндекс.Карт», на правом берегу одни из самых сильных заторов наблюдаются на улицах Большевистской, Никитина, Волочаевской, Богдана Хмельницкого, Авиастроителей, Ипподромской, а также на проспекте Дзержинского.

На левобережье машины собрались на улицах Станиславского, Ватутина, Титова. Кроме того, по данным сервиса, они есть на Димитровском и Октябрьском мостах: на последнем — длиной больше километра.

Пробки — в разных частях города

Пользователи приложения 2ГИС оставляют различные комментарии о дорожной ситуации.

— Когда это всё закончится? — возмущается Анастасия.

— Да не забивайте вы перекресток, — с площади Лыщинского пишет Денис.

— Стоим, — коротко комментирует пользователь под ником Злой Водила.

Есть и те, кто желает доброго утра.

Ранее жители встали в огромную пробку после отключения светофоров на площади Труда.

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