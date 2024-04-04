«Когда это всё закончится?» Новосибирск встал в очередных утренних пробках — некоторых водителей они разозлили

Утром 4 апреля Новосибирск встал в пробках. Сервисы в интернете оценивают их в четыре-пять баллов.

По информации «Яндекс.Карт», на правом берегу одни из самых сильных заторов наблюдаются на улицах Большевистской, Никитина, Волочаевской, Богдана Хмельницкого, Авиастроителей, Ипподромской, а также на проспекте Дзержинского.

На левобережье машины собрались на улицах Станиславского, Ватутина, Титова. Кроме того, по данным сервиса, они есть на Димитровском и Октябрьском мостах: на последнем — длиной больше километра.

