На дамбе Октябрьского моста установят автоматические весы для контроля за грузовиками

Ситуация на Октябрьском мосту сейчас непростая и без грузовиков Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске на Октябрьском мосту установят специальные весы, которые будут контролировать фуры и грузовики. Это, по мнению эксперта, позволит уберечь дорожное полотно. Об этом сообщил директор «Гормоста» Иосиф Кодалаев во время прямого эфира на НГС.



— К сожалению, у нас в городе установка автоматического весогабаритов контроля предусмотрена пока только на участке дамбы Октябрьского моста. Там под установку у нас уже определено место, уже проведены подготовительные работы. Подрядная организация должна в каком-то обозримом будущем эти работы завершить. На Дмитровском мосту я пока про такие планы не слышал, — У нас, конечно, бремя сохранности дорог возложено на владельца дорог. Это требование законодательства. У нас в городе это городской центр организации дорожного движения. И, насколько я осведомлен, был заключен контракт с организацией, которая оказывает услуги по обеспечению работы передвижных пунктов контроля.

Для борьбы с пробками в этом году на всех светофорах и подъездах к мостам планируется установка датчиков. Это нужно, чтобы понимать прирост машин и интенсивность движения. Собираемая информация позволит вовремя реагировать на заторы и менять фазы светофоров.