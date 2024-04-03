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Дороги и транспорт На дамбе Октябрьского моста установят автоматические весы для контроля за грузовиками

На дамбе Октябрьского моста установят автоматические весы для контроля за грузовиками

Фуры сильно разбивают дорожное полотно

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Ситуация на Октябрьском мосту сейчас непростая и без грузовиков

В Новосибирске на Октябрьском мосту установят специальные весы, которые будут контролировать фуры и грузовики. Это, по мнению эксперта, позволит уберечь дорожное полотно. Об этом сообщил директор «Гормоста» Иосиф Кодалаев во время прямого эфира на НГС.

— К сожалению, у нас в городе установка автоматического весогабаритов контроля предусмотрена пока только на участке дамбы Октябрьского моста. Там под установку у нас уже определено место, уже проведены подготовительные работы. Подрядная организация должна в каком-то обозримом будущем эти работы завершить. На Дмитровском мосту я пока про такие планы не слышал, — У нас, конечно, бремя сохранности дорог возложено на владельца дорог. Это требование законодательства. У нас в городе это городской центр организации дорожного движения. И, насколько я осведомлен, был заключен контракт с организацией, которая оказывает услуги по обеспечению работы передвижных пунктов контроля.

Для борьбы с пробками в этом году на всех светофорах и подъездах к мостам планируется установка датчиков. Это нужно, чтобы понимать прирост машин и интенсивность движения. Собираемая информация позволит вовремя реагировать на заторы и менять фазы светофоров.

С 22 апреля в Новосибирске вводят жесткие ограничения для движения фур и грузовиков. Город для них полностью будут закрывать каждый день в светлое время суток. Корреспондент НГС узнала у экспертов, к чему приведут такие ограничения, а также узнала у водителя фуры, как легко их обойти.

ПО ТЕМЕ
Октябрьский мост Грузовики Фуры Ограничение движения Весовой контроль
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