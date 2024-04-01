Перекроют ли Димитровский мост во время ремонта? Когда закончатся работы на Октябрьском? Задай вопрос директору «Гормоста»

Директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев ответит на вопросы читателей НГС в прямом эфире. Эфир пройдет в официальной группе НГС во «ВКонтакте» 3 апреля в 11:00. Расшифровку эфира также можно будет читать в Telegram-канале NGS.RU .

Как планируют ограничивать движение на Димитровском мосту во время масштабного ремонта? Как сужение полос и ограничение скорости повлияют на пропускную способность переправы? По какому графику рабочие будут вести работы? Запланирован ли в этот период ямочный ремонт на других мостах города? Эти и другие важные вопросы мы зададим Иосифу Кодалаеву в прямом эфире.