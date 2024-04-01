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Дороги и транспорт Перекроют ли Димитровский мост во время ремонта? Когда закончатся работы на Октябрьском? Задай вопрос директору «Гормоста»

Перекроют ли Димитровский мост во время ремонта? Когда закончатся работы на Октябрьском? Задай вопрос директору «Гормоста»

Иосиф Кодалаев ответит на вопросы читателей НГС в прямом эфире

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29 комментариев
Свои вопросы присылайте заранее через специальную форму

Директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев ответит на вопросы читателей НГС в прямом эфире. Эфир пройдет в официальной группе НГС во «ВКонтакте» 3 апреля в 11:00. Расшифровку эфира также можно будет читать в Telegram-канале NGS.RU.

Как планируют ограничивать движение на Димитровском мосту во время масштабного ремонта? Как сужение полос и ограничение скорости повлияют на пропускную способность переправы? По какому графику рабочие будут вести работы? Запланирован ли в этот период ямочный ремонт на других мостах города? Эти и другие важные вопросы мы зададим Иосифу Кодалаеву в прямом эфире.

Вы можете прислать свои вопросы заранее через форму, которая размещена ниже.

В Новосибирске пришла очередь капитального ремонта еще одного моста. На этот раз ремонтировать планируют Димитровский. Работы начинаются в апреле 2024 года, и продлятся 2 года.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
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Ремонт моста Димитровский мост Гормост Дорога Машины Сужение Перекрытие
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