Мэрия Новосибирска раскрыла планы по ремонту Димитровского моста — власти обещают оставить по три полосы

Мэрия Новосибирска раскрыла планы по ремонту Димитровского моста в апреле. Информацию распространил пресс-центр муниципалитета.
Специалисты муниципального предприятия «Гормост» в апреле проведут подготовительный этап работ перед началом ремонта Димитровского моста. Рабочие установят строительный городок с бытовками, ограждениями, подключат электричество, установят ограждения на месте проведения реконструкции.
— При выполнении работ существующее число полос для движения транспорта сохранится. Движение будет организовано по 3-м полосам в каждую сторону. Принимаемые меры не окажут влияния на пропускную способность моста и не приведут к возникновению конфликтных точек. Для этих целей будут установлены специальные технические средства организации дорожного движения, — сообщили в мэрии Новосибирска.
Водителей при движении по Димитровскому мосту просят быть внимательными и руководствоваться знаками дорожного движения.
Напомним, масштабные ремонтные работы на Димитровском мосту должны продлиться два года. Как рассказывала и.о. начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Олеся Богомазова, в 2024 году полосами будут перекрывать движение по посту с правого на левый берег. В 2025 году будет организовано перекрытие при движении с левого берега на правый.
Последний раз Димитровский мост капитально ремонтировали в 2018 году. Подрядчик отказался выполнять гарантийные обязательства и устранить недочёты. Суд мэрия выиграла. Все работы по гарантии должны быть проведены в 2024-м.