НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+2°

пасмурно, снег с дождем

ощущается как -4

6 м/c,

ю-з.

 743мм 92%
Подробнее
8 Пробки
USD 92,26
EUR 99,71
Реклама

СРОЧНО

Олимпийского чемпиона Андрея Перлова арестовали

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Арест министра ЖКХ
Город надстроек
Как найти работу в ИТ-компании
Приручила двух волков
Кандидаты в шорт-лист премии
Проблемы с тротуарами
Где искать сотрудников
НГС в Telegram
Город Мэрия Новосибирска раскрыла планы по ремонту Димитровского моста — власти обещают оставить по три полосы

Мэрия Новосибирска раскрыла планы по ремонту Димитровского моста — власти обещают оставить по три полосы

Подготовка к ремонту объекта начнется в апреле

317
2 комментария
В апреле стартует подготовительный этап ремонтных работ на мосту

Мэрия Новосибирска раскрыла планы по ремонту Димитровского моста в апреле. Информацию распространил пресс-центр муниципалитета.

Специалисты муниципального предприятия «Гормост» в апреле проведут подготовительный этап работ перед началом ремонта Димитровского моста. Рабочие установят строительный городок с бытовками, ограждениями, подключат электричество, установят ограждения на месте проведения реконструкции.

— При выполнении работ существующее число полос для движения транспорта сохранится. Движение будет организовано по 3-м полосам в каждую сторону. Принимаемые меры не окажут влияния на пропускную способность моста и не приведут к возникновению конфликтных точек. Для этих целей будут установлены специальные технические средства организации дорожного движения, — сообщили в мэрии Новосибирска.

Водителей при движении по Димитровскому мосту просят быть внимательными и руководствоваться знаками дорожного движения.

Напомним, масштабные ремонтные работы на Димитровском мосту должны продлиться два года. Как рассказывала и.о. начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Олеся Богомазова, в 2024 году полосами будут перекрывать движение по посту с правого на левый берег. В 2025 году будет организовано перекрытие при движении с левого берега на правый.

Последний раз Димитровский мост капитально ремонтировали в 2018 году. Подрядчик отказался выполнять гарантийные обязательства и устранить недочёты. Суд мэрия выиграла. Все работы по гарантии должны быть проведены в 2024-м.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Мэрия Новосибирска Ремонт дорог Димитровский мост
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Дядя, подвезите 200 метров до парадной»: журналистка НГС — о том, как попасть домой живой, если в городе нет тротуаров
Анастасия Бичакова
Корреспондент
Мнение
«Чуть не погибла!»: путешественница честно рассказала о плюсах и минусах зимовки в Сочи
Влада Красоткина
журналистка
Мнение
«Символ любить не обязательно»: журналистка НГС — о том, почему Алла Пугачева великая артистка, и останется ей, какой бы статус ни получила
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Olka_22,  36

Danil,  23

Олеся,  40

Виктория,  36

Егор,  35

Максим,  49

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Пластиковые Окна

900 ₽

Чистокровная бенгальская кошечка редкого оттенка

35 000 ₽

Добавить объявление