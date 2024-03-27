Снег, гигантские брызги, рухнувшие деревья, опасность смерча: в Сочи разбушевался шторм

В Сочи наблюдались снег, дожди, сильный ветер и шторм Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Сочи случился сильный шторм. Из-за него задержались десятки авиарейсов, среди которых — до Новосибирска. Об этом сообщает sochi1.ru.

Всю ночь в горах шел снег, на побережье дождь и сильный ветер:



— В Сочи 26 и 27 марта действует штормовое предупреждение. На участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем, — отмечает издание.



В соцсетях публикуют кадры непогоды, которая наблюдалась на море и на дорогах. Telegram-канал «Типичный Сочи» выложил видео гигантских морских брызгов, похожих на цунами.

— Любители «острых ощущений» уже на месте. Ловят ледяные брызги морской воды за ж/д-вокзалом Адлера, — отмечается в посте.

Выглядит устрашающе Источник: «Типичный Сочи» / Telegram











Судя по кадрам, сильный снегопад затруднил проезд Источник: «Типичный Сочи» / Telegram











Кроме того, падали деревья.

Водителям оказалось нелегко Источник: «Типичный Сочи» / Telegram











Были замечены летящие штаны Источник: «Типичный Сочи» / Telegram











Аэропорт курорта работает по фактической погоде, но решения о посадке самолетов или направлении на запасной аэродром все же принимают командиры воздушных судов. При этом они должны руководствоваться безопасностью полета, уточняет sochi1.ru.

Отмечается, что со вчерашнего вечера на запасные аэродромы ушли несколько самолетов различных авиакомпаний.



Множество задержек. Рейс S7 в Новосибирск был назначен на 17:35 26 марта. Но, по информации онлайн-табло аэропорта Сочи, борт смог отправиться только сегодня в 6:54. Также среди переносившихся рейсов — до Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Екатеринбурга.

Рейс до Новосибирска должен был отправиться накануне вечером, но его перенесли на сегодняшнее утро Источник: aer.aero











На сайте ГУ МЧС Краснодарского края сказано следующее:

— 3 аэропорта (Краснодар, Анапа и Геленджик) приостановили воздушное сообщение до особого указания.

Ранее авиакомпанию наказали после задержки рейса из Новосибирска.

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