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Дороги и транспорт В Новосибирске открыли только 13% ливневок (в городе уже до +6 градусов)

В Новосибирске открыли только 13% ливневок (в городе уже до +6 градусов)

Снег уже тает очень активно

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На отдельных улицах уже начались подтопления

В Новосибирске с начала весны открыли только 573 ливневки — это чуть более 13% от общего числа. Об этом стало известно во время аппаратного совещания и. о. мэра Новосибирска Олега Клемешова сегодня, 26 марта.

— За неделю было расконсервировано 323 дождеприемных устройства, — поделился цифрами Сергей Эпов, начальник управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска.

При этом в городе днем уже установилась теплая погода — на неделе температура днем будет достигать +6 градусов. На отдельных улицах уже начались подтопления и приходилось использовать помпы для откачки воды.

Сегодня также стало известно, что в Новосибирске со следующей недели начнется ремонт Димитровского моста.

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