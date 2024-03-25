«Ждем, когда построят новый мост». Новосибирск снова встал в утренних пробках — как реагируют водители

Утром 25 марта Новосибирск сковали пробки. Они собрались в разных частях города.
По данным «Яндекс Карт», на Октябрьском мосту — пробка длиной почти в 1,5 километра.
По информации 2ГИС, одни из самых сильных заторов на правом берегу наблюдаются на улицах Большевистской, Кирова и Богдана Хмельницкого, Каменском и 1-м Мочищенском шоссе, а также Октябрьской магистрали. На левобережье — на улицах Станционной, Титова, Ватутина, Станиславского и Советском шоссе. Пользователи сервиса оставляют комментарии о дорожной ситуации.
— Стоим, ждем, когда построим новый мост, — пишет со Станиславского Серафим.
— Поэтому я езжу на электричке по утрам, — добавляет Андрей.
— И опять разочарование. Думала, хоть после отпуска здесь что-то изменится, — отмечает Алина.
В целом сайты оценивают пробки на 5 баллов.
Ранее НГС писал, как живут и стоят в пробках на улице Писарева — из-за нее замгенпрокурора отчитал власти.