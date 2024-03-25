Бумажное наследие: в интернете продают советские деньги — всего в коллекции больше 15 разных купюр

В Новосибирске на сайте объявлений мужчина выставил на продажу коллекцию советских денег. Стоимость, за которую он готов отдать ее, — 3000 рублей.
Судя по фотографии в объявлении, всего продавец предлагает 17 купюр. Среди них — номиналом в 1, 3, 10 и 25 рублей. На кадре видно, что, кроме потертостей, на некоторых экземплярах есть небольшие разрывы.
— Купюры СССР, — сказано в описании.
Указана следующая геолокация: Ленинская линия метро.
Ранее новосибирец решил продать больше сотни миниатюрных советских авто: мужчина собирает модели с 1979 года и особенно хвалит «Волгу». Сибирячка предлагает открытки знаменитостей, за которые просит 100000 рублей: НГС публиковал их фото. Также на продажу была выставлена ностальгическая коллекция транспортных и телефонных карт: они обойдутся в 500 рублей.