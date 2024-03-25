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Развлечения Бумажное наследие: в интернете продают советские деньги — всего в коллекции больше 15 разных купюр

Бумажное наследие: в интернете продают советские деньги — всего в коллекции больше 15 разных купюр

Купить экземпляры можно за несколько тысяч рублей

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Все деньги — бумажные

В Новосибирске на сайте объявлений мужчина выставил на продажу коллекцию советских денег. Стоимость, за которую он готов отдать ее, — 3000 рублей.

Судя по фотографии в объявлении, всего продавец предлагает 17 купюр. Среди них — номиналом в 1, 3, 10 и 25 рублей. На кадре видно, что, кроме потертостей, на некоторых экземплярах есть небольшие разрывы.

— Купюры СССР, — сказано в описании.

Указана следующая геолокация: Ленинская линия метро.

Ранее новосибирец решил продать больше сотни миниатюрных советских авто: мужчина собирает модели с 1979 года и особенно хвалит «Волгу». Сибирячка предлагает открытки знаменитостей, за которые просит 100000 рублей: НГС публиковал их фото. Также на продажу была выставлена ностальгическая коллекция транспортных и телефонных карт: они обойдутся в 500 рублей.

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