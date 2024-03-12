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От Табакова до Крамарова: сибирячка продает открытки с советскими знаменитостями — смотрим фото, за которые просят 100 тысяч

По словам продавца, для своей коллекции она ищет ценителя

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Судя по фото, на оборотной стороне открыток — информация об артистах

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В Новосибирске на сайте объявлений девушка выставила на продажу большую коллекцию открыток, на которых изображены советские артисты. Она просит за нее 100 тысяч рублей, но при этом уточняет, что цена может быть договорной.

Сколько всего экземпляров включает в себя коллекция, девушка не уточняет. Она лишь отмечает, что их множество. Судя по фотографиям в объявлении, среди актеров на открытках — Олег Табаков, Савелий Крамаров, Михаил Кокшенов, Василий Лановой, Владимир Колокольцев.

В объявлении демонстрируются десятки открыток

В объявлении демонстрируются десятки открыток

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Сразу несколько открыток — с Савелием Крамаровым

Сразу несколько открыток — с Савелием Крамаровым

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Можно найти любимого актера

Можно найти любимого актера

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На одном из кадров видно, что на оборотной стороне открыток представлена информация об артисте: образование, награды и фильмография.

— Ищу ценителя <…> Отправлю доступными транспортными компаниями, — говорится в описании.

Чтобы подробнее узнать о товаре, корреспондент НГС отправила продавцу сообщение, но на момент подготовки публикации она на него не ответила.

Также в Новосибирске выставили на продажу ностальгическую коллекцию телефонных и транспортных карт.

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