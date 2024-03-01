Из Новосибирска и не только: в интернете продают коллекцию телефонных карт — смотрим ностальгические фото

На сайте объявлений выставили коллекцию из десятка телефонных и транспортных карт. За нее просят 500 рублей.



Среди карточек, представленных на фото в объявлении, — таксофонные, с логотипом «Сибирьтелекома», а также от сотовых операторов. Кроме того, продавец предлагает экземпляры с животными Новосибирского зоопарка.