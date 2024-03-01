Из Новосибирска и не только: в интернете продают коллекцию телефонных карт — смотрим ностальгические фото

На сайте объявлений выставили коллекцию из десятка телефонных и транспортных карт. За нее просят 500 рублей.
Среди карточек, представленных на фото в объявлении, — таксофонные, с логотипом «Сибирьтелекома», а также от сотовых операторов. Кроме того, продавец предлагает экземпляры с животными Новосибирского зоопарка.
— Карточки Новосибирска и не только, — сказано в описании, с указанием следующей геолокации: площадь Пименова.
Ранее в интернете сибирячка выставила на продажу яркие почтовые марки, в числе которых есть экземпляр со статуей Свободы. Еще одна девушка отдает необычные пакетики сахара, посвященные разным городам и странам. Кроме того, новосибирцам предлагают купить коллекцию фантиков, которая собиралась больше пяти лет.
А еще мужчина опубликовал объявление о продаже коллекции игрушечных танков за 100 тысяч рублей.