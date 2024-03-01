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Из Новосибирска и не только: в интернете продают коллекцию телефонных карт — смотрим ностальгические фото

Будущему покупателю все карты обойдутся в несколько сотен рублей

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Коллекция включает в себя десятки экземпляров

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На сайте объявлений выставили коллекцию из десятка телефонных и транспортных карт. За нее просят 500 рублей.

Среди карточек, представленных на фото в объявлении, — таксофонные, с логотипом «Сибирьтелекома», а также от сотовых операторов. Кроме того, продавец предлагает экземпляры с животными Новосибирского зоопарка.

Есть не только телефонные, но и транспортные карты

Есть не только телефонные, но и транспортные карты

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Множество карточек — от сотовых операторов

Множество карточек — от сотовых операторов

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— Карточки Новосибирска и не только, — сказано в описании, с указанием следующей геолокации: площадь Пименова.

Ранее в интернете сибирячка выставила на продажу яркие почтовые марки, в числе которых есть экземпляр со статуей Свободы. Еще одна девушка отдает необычные пакетики сахара, посвященные разным городам и странам. Кроме того, новосибирцам предлагают купить коллекцию фантиков, которая собиралась больше пяти лет.

А еще мужчина опубликовал объявление о продаже коллекции игрушечных танков за 100 тысяч рублей.

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