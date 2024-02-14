Увлечение из детства: в Новосибирске продают большую коллекцию фантиков — она собиралась больше 5 лет

На сайте объявлений в Новосибирске выставили на продажу большую коллекцию фантиков. Ее стоимость — 1050 рублей.
Сколько именно экземпляров включает в себя коллекция, продавец не уточняет. На фотографиях в объявлении видно, что их несколько десятков: представлены фантики как от различных конфет, так и от печенья. Все они сложены в небольшую коробку.
Всего коллекция собиралась в течение 7 лет, утверждается в описании. Под фото указана следующая геолокация: Северо-Чемской жилмассив. Чтобы подробнее узнать о товаре, корреспондент НГС написала сообщение автору объявления, но на момент подготовки публикации она на него не ответила.
Сибирячка выставила на продажу шоколад из прошлого, 28-летней давности — как он выглядит, можно посмотреть здесь.