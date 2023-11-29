Шоколад из прошлого: сибирячка продает шоколад 28-летней давности — как он выглядит

В Новосибирске на сайте объявлений Avito продают шоколад «С» 1995 года. Лакомство продавец Елена оценила в тысячу рублей.
— Раритет! Эксклюзив! Оригинал! Шоколадка «Alpen Gold» из 1995 года. Целая плитка молочного шоколада, производство Германия. Упаковка не вскрыта полностью (один уголок отклеен), — отметила Елена в объявлении.
Также указано, на упаковке есть маленькая дырка, но состояние у шоколадки — приличное и винтажное. Продавец напоминает, что лакомство непригодно в пищу, а подойдет только для коллекционеров.
Корреспондент НГС попыталась связаться с Еленой, чтобы узнать историю вкусности — как шоколад попал к продавцу, как столько лет оставался нетронутым и кто его сберег. На момент публикации материала, к сожалению, продавец не вышла на связь.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают коллекцию жестяных банок из-под газировки. Необычная коллекция содержит 222 банки.