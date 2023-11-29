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Шоколад из прошлого: сибирячка продает шоколад 28-летней давности — как он выглядит

Есть этот шоколад нельзя, но он может стать приятным приобретением для коллекционеров

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Упаковка лакомства очень хорошо сохранилась и даже не выгорела со временем

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В Новосибирске на сайте объявлений Avito продают шоколад «С» 1995 года. Лакомство продавец Елена оценила в тысячу рублей.

— Раритет! Эксклюзив! Оригинал! Шоколадка «Alpen Gold» из 1995 года. Целая плитка молочного шоколада, производство Германия. Упаковка не вскрыта полностью (один уголок отклеен), — отметила Елена в объявлении.

На шоколаде указана дата производства — февраль 1995 года

На шоколаде указана дата производства — февраль 1995 года

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Также указано, на упаковке есть маленькая дырка, но состояние у шоколадки — приличное и винтажное. Продавец напоминает, что лакомство непригодно в пищу, а подойдет только для коллекционеров.

Корреспондент НГС попыталась связаться с Еленой, чтобы узнать историю вкусности — как шоколад попал к продавцу, как столько лет оставался нетронутым и кто его сберег. На момент публикации материала, к сожалению, продавец не вышла на связь.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают коллекцию жестяных банок из-под газировки. Необычная коллекция содержит 222 банки.

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