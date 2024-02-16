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«Эта коллекция о людях»: сибирячка продает необычные пакетики с сахаром — они посвящены разным городам и странам

На продажу выставлены около 20 пакетиков

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Все пакетики девушка отдает за 100 рублей, но называет эту цену условной

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Жительница Новосибирска Полина продает на сайте объявлений коллекцию пакетиков с сахаром, посвященных разным городам и странам. Они были привезены из Санкт-Петербурга, рассказала она НГС.

Судя по фотографиям в объявлении, всего коллекция включает в себя около 20 различных пакетиков. На них изображены достопримечательности, живописные виды, колоритные местные жители и животные. На всех экземплярах подписаны названия городов и государств: среди них Париж, Пакистан, Шотландия, Перу, Эфиопия и Бали.

— Собирать сахар я начала еще в общаге. У нас с девочками была очередь на его покупку, и иногда ее пропускали. В итоге решили брать по паре пакетиков в кофейнях, чтобы те всегде лежали на «черный день»: выпить кофе с утра, — поделилась Полина с корреспондентом.

На пакетиках изображены достопримечательности городов и стран, а также живописные пейзажи

На пакетиках изображены достопримечательности городов и стран, а также живописные пейзажи

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На продажу выставлена не вся коллекция. Символическая стоимость товара — 100 рублей.

— Цена поставлена условная, потому что эти пакетики у меня в повторе, и я больше хотела бы обменяться на что-то другое. Обычно повторы не выкладываю, но эти мне показались яркими и, думаю, могут скрасить чью-нибудь коллекцию, — объясняет пролавец.

Сибирячка добавляет, что когда начинала собирать сахар, она стала выкладывать его фото в соцсетях — и это заинтересовало других. Знакомые настолько вовлеклись, что сами стали приносить ей пакетики. Комментирует это следующим образом:

— У меня никогда не было цели набрать много, потому что в первую очередь эта коллекция о людях. Они привозят мне пакетики, и всегда есть то, что напоминает им обо мне.

Ранее НГС писал, что новосибирцы несколько лет привозили в турагентство песок из поездок и выставили его коллекцию за 100 тысяч рублей.

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