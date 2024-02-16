«Эта коллекция о людях»: сибирячка продает необычные пакетики с сахаром — они посвящены разным городам и странам

— У меня никогда не было цели набрать много, потому что в первую очередь эта коллекция о людях. Они привозят мне пакетики, и всегда есть то, что напоминает им обо мне.

Ранее НГС писал, что новосибирцы несколько лет привозили в турагентство песок из поездок и выставили его коллекцию за 100 тысяч рублей.

