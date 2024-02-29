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Есть со статуей Свободы: сибирячка продает яркие почтовые марки — рассматриваем коллекцию

В наборе десятки экземпляров

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Девушка предлагает десятки марок

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На сайте объявлений жительница Новосибирска Зухра продает большую коллекцию марок. Она оценила ее в 500 рублей.

Продавец не уточняет, сколько всего экземпляров включает в себя коллекция — судя по фотографиям в объявлении, их десятки. Зухра рассказала НГС, что сама она не собирает марки — они достались ей в подарок к некой покупке.

— Не имеют большой ценности. Это просто штамповка для детей, поэтому так дешево, — поделилась девушка с корреспондентом.

Все вместе марки стоят несколько сотен рублей

Все вместе марки стоят несколько сотен рублей

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Среди выставленных марок есть те, которые посвящены Канаде, Нидерландам, Испании, Гайане, США — на одной из них изображена статуя Свободы.

Другой новосибирец продает больше сотни миниатюрных советских авто — особенно хвалит «Волгу».Также в интернете предлагают огромную коллекцию спичечных этикеток — всего свыше 4300 штук: на них изображены животные, цветы, танцоры, спортсмены.

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