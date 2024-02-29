Есть со статуей Свободы: сибирячка продает яркие почтовые марки — рассматриваем коллекцию

На сайте объявлений жительница Новосибирска Зухра продает большую коллекцию марок. Она оценила ее в 500 рублей.



Продавец не уточняет, сколько всего экземпляров включает в себя коллекция — судя по фотографиям в объявлении, их десятки. Зухра рассказала НГС, что сама она не собирает марки — они достались ей в подарок к некой покупке.

