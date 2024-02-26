«Примерно 4 300 штук»: в Новосибирске выставили на продажу большую коллекцию спичечных этикеток — смотрим фото

На сайте объявлений в Новосибирске мужчина выставил огромную коллекцию спичечных этикеток, часть из которых разложена по альбомам. Цена на товар не указана — продавец отмечает, что она договорная.
На фото, представленных в объявлении, видно, что на этикетках изображены транспорт, животные, цветы, танцоры, спортсмены. Всего предлагается примерно 4 300 различных экземпляров:
— Коллекция спичечных этикеток 50–60-х годов. Состояние от отличного до удовлетворительного, — утверждается в описании.
Указана следующая геолокация: улица Гоголя.
Ранее на сайте объявлений выставили большую коллекцию карт Таро в комплекте вместе с журналами. Кроме того, в Новосибирске продаются необычные пакетики сахара, посвященные разным городам и странам.