Реклама
СЕЙЧАС -24°С
Пробки 5/10
usd 92.75
eur 100.44
СрочноОткуда в Новосибирске грязь на дорогах
Все новости
Все новости

«Примерно 4 300 штук»: в Новосибирске выставили на продажу большую коллекцию спичечных этикеток — смотрим фото

Цена на коллекцию — договорная

292

В коллекции есть этикетки, на которых изображены танцоры

Поделиться

На сайте объявлений в Новосибирске мужчина выставил огромную коллекцию спичечных этикеток, часть из которых разложена по альбомам. Цена на товар не указана — продавец отмечает, что она договорная.

На фото, представленных в объявлении, видно, что на этикетках изображены транспорт, животные, цветы, танцоры, спортсмены. Всего предлагается примерно 4 300 различных экземпляров:

— Коллекция спичечных этикеток 50–60-х годов. Состояние от отличного до удовлетворительного, — утверждается в описании.

На некоторых этикетках — транспорт

На некоторых этикетках — транспорт

Поделиться

На экземплярах с собаками подписаны их породы

На экземплярах с собаками подписаны их породы

Поделиться

Птицы — также с названиями

Птицы — также с названиями

Поделиться

Указана следующая геолокация: улица Гоголя.

Ранее на сайте объявлений выставили большую коллекцию карт Таро в комплекте вместе с журналами. Кроме того, в Новосибирске продаются необычные пакетики сахара, посвященные разным городам и странам.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

По теме

НовосибирскАвитоПродажаОбъявленияКоллекция
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter