Для любителей магии: в Новосибирске выставили на продажу огромную коллекцию карт Таро

На сайте объявлений в Новосибирске выставили гигантскую коллекцию карт Таро. Продавец просит за них 40 тысяч рублей.
Всего автор объявления предлагает почти 100 упаковок карт. В описании сказано, что 90 из них — вместе с журналами:
— В дополнение 5 коробок с Таро из другой коллекции. Все неиспользованные, новые, — продолжает продавец.
На фотографиях товара видно, что у каждого комплекта карт свое название. Среди них «Таро ведьм», «Таро самураев», «Таро Возрождения» и другие экземпляры. В объявлении указана следующая геолокация: микрорайон Родники.
Ранее в Новосибирске выставили на продажу 26 ярких наборов открыток.