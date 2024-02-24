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Для любителей магии: в Новосибирске выставили на продажу огромную коллекцию карт Таро

Вместе с картами предлагаются журналы

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На фото — множество разных комплектов карт

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На сайте объявлений в Новосибирске выставили гигантскую коллекцию карт Таро. Продавец просит за них 40 тысяч рублей.

Всего автор объявления предлагает почти 100 упаковок карт. В описании сказано, что 90 из них — вместе с журналами:

— В дополнение 5 коробок с Таро из другой коллекции. Все неиспользованные, новые, — продолжает продавец.

За все карты автор объявления хочет несколько десятков тысяч

За все карты автор объявления хочет несколько десятков тысяч

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На фотографиях товара видно, что у каждого комплекта карт свое название. Среди них «Таро ведьм», «Таро самураев», «Таро Возрождения» и другие экземпляры. В объявлении указана следующая геолокация: микрорайон Родники.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу 26 ярких наборов открыток.

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