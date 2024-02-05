Посвящены «Мосфильму», Высоцкому и обезьянам: в Новосибирске выставили на продажу 26 наборов открыток — все они разные

На сайте объявлений в Новосибирске девушка выставила на продажу 26 наборов открыток. Она просит за них 3 тысячи рублей.
Судя по фотографиям в объявлении, среди наборов есть те, которые посвящены «Мосфильму», музыканту Владимиру Высоцкому, сказкам Александра Пушкина, а также различным животным. Что касается последних, на обложках некоторых экземпляров можно увидеть гориллу, собаку и лошадь.
— Всё одним лотом, 26 штук. Наборы полные, — утверждается в описании.
Под фото указана следующая геолокация: улица Связистов. Чтобы подробнее узнать о товаре, корреспондент НГС написала сообщение продавцу, но на момент подготовки публикации она на него не ответила.
Ранее на продажу выставили коллекцию пластиковых карт ИКЕА, которая уже ушла из России.