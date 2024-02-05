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Посвящены «Мосфильму», Высоцкому и обезьянам: в Новосибирске выставили на продажу 26 наборов открыток — все они разные

По словам продавца, все наборы предлагаются «одним лотом»

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В описании сказано, что все наборы полные

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На сайте объявлений в Новосибирске девушка выставила на продажу 26 наборов открыток. Она просит за них 3 тысячи рублей.

Судя по фотографиям в объявлении, среди наборов есть те, которые посвящены «Мосфильму», музыканту Владимиру Высоцкому, сказкам Александра Пушкина, а также различным животным. Что касается последних, на обложках некоторых экземпляров можно увидеть гориллу, собаку и лошадь.

— Всё одним лотом, 26 штук. Наборы полные, — утверждается в описании.

Под фото указана следующая геолокация: улица Связистов. Чтобы подробнее узнать о товаре, корреспондент НГС написала сообщение продавцу, но на момент подготовки публикации она на него не ответила.

Ранее на продажу выставили коллекцию пластиковых карт ИКЕА, которая уже ушла из России.

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