Транзитным фурам разрешат проезжать только по девяти дорогам Новосибирска — карта

Транзитным фурам могут запретить проезжать по дорогам Новосибирска на месяц, большегрузы смогут ехать только по девяти улицам города. Проект постановления об этом опубликовали на сайте мэрии.
Согласно документу, с 8 апреля по 19 мая, чтобы дороги не разрушались во время переувлажненного весеннего периода, по улицам города ограничат проезд фур с грузом или без него с нагрузкой на ось более 6 тонн и тем, которые перевозят технологические грузы с нагрузкой на ось более 7 тонн.
Большегрузы будут проезжать по улицам Хилокская, Петухова, Советское шоссе, Мира, Ватутина, Бугринский мост, Большевистская, Бердское шоссе и Старое шоссе.
К запрещенным машинам отнесли те, которые перевозят бетон, навальный цемент, асфальтобетон, железобетонные изделия, контейнеры железнодорожные, самоходную технику. Департамент транспорта на период ограничения должен будет установить дорожные знаки «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства».
Пока это лишь проект постановления, документ может быть изменен.
Зимой прокуратура предложила мэрии Новосибирска ограничить движение фур в городе из-за увеличения количества пробок.