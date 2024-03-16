Транзитным фурам разрешат проезжать только по девяти дорогам Новосибирска — карта

Согласно документу, с 8 апреля по 19 мая, чтобы дороги не разрушались во время переувлажненного весеннего периода, по улицам города ограничат проезд фур с грузом или без него с нагрузкой на ось более 6 тонн и тем, которые перевозят технологические грузы с нагрузкой на ось более 7 тонн.