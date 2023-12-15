Мэру Новосибирска предложили запретить движение фур по городу из-за пробок

Мэрии Новосибирска предложили ограничить движение фур в городе из-за увеличения количества пробок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Сотрудники ведомства установили, что одной из причин заторов на дорогах в период снегопадов и других погодных явлений стал круглосуточный проезд по городу грузового транспорта. Из-за этого мэру Анатолию Локтю предложили разработать и принять документ, который ограничит проезд в городе фур.