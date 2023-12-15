freedom
СЕЙЧАС -25°С
Пробки 7/10
usd 89.67
eur 97.74
СрочноСибиряка обвинили в издевательствах над матерью
Все новости
Все новости

Мэру Новосибирска предложили запретить движение фур по городу из-за пробок

Прокуратура считает необходимым ввести ограничения по весу

2 463

Во время сильных снегопадов в городе образуются длинные заторы

Поделиться

Мэрии Новосибирска предложили ограничить движение фур в городе из-за увеличения количества пробок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Сотрудники ведомства установили, что одной из причин заторов на дорогах в период снегопадов и других погодных явлений стал круглосуточный проезд по городу грузового транспорта. Из-за этого мэру Анатолию Локтю предложили разработать и принять документ, который ограничит проезд в городе фур.

— Внесено предложение о разработке и принятии нормативного правового акта, временно ограничивающего въезд и движение по территории города грузовых транспортных средств массой более 12 тонн, что позволит решить актуальную для города проблему с загруженностью городских улиц, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Разработку и принятие нормативного акта поставили в прокуратуре на контроль.

В Новосибирской области 6 декабря ожидали погодную аномалию, тогда выпало рекордное количество осадков, последний раз такое большое количество снега отмечали 13 лет назад. Город встал в 11-бальные пробки, подобного не было с ноября 2019 года.

ПрокуратураБольшегрузыФурыДорогаГрузовик
  • ЛАЙК7
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter