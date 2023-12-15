Мэру Новосибирска предложили запретить движение фур по городу из-за пробок

Мэрии Новосибирска предложили ограничить движение фур в городе из-за увеличения количества пробок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Сотрудники ведомства установили, что одной из причин заторов на дорогах в период снегопадов и других погодных явлений стал круглосуточный проезд по городу грузового транспорта. Из-за этого мэру Анатолию Локтю предложили разработать и принять документ, который ограничит проезд в городе фур.
— Внесено предложение о разработке и принятии нормативного правового акта, временно ограничивающего въезд и движение по территории города грузовых транспортных средств массой более 12 тонн, что позволит решить актуальную для города проблему с загруженностью городских улиц, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Разработку и принятие нормативного акта поставили в прокуратуре на контроль.
В Новосибирской области 6 декабря ожидали погодную аномалию, тогда выпало рекордное количество осадков, последний раз такое большое количество снега отмечали 13 лет назад. Город встал в 11-бальные пробки, подобного не было с ноября 2019 года.