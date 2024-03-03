В погоне за прошлым веком? Казанскому авиазаводу дали 92 миллиарда и еще пару лет, чтобы собрать первые Ту-214

Редакция 116.RU рассказывает, что происходит с пассажирскими «тушками» сейчас. Обсуждаем с экспертами, как так вышло, что в казанские Ту-214 готовы вложить почти 100 миллиардов, но результаты работы призрачны.

«Много покупали за границей»

Владимир Путин 29 февраля выступает с посланием к Федеральному собранию. В числе прочего он говорит и о развитии транспорта. Президент назвал цифры: на аэропортовую сеть Россия направит 250 миллиардов рублей.

Акцент в своей речи Путин делает на том, что нужно собирать отечественные самолеты.