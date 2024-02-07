Новосибирец пытался провести контрабанду из Дубая — что было в его багаже

У 59-летнего жителя Новосибирске на таможне обнаружили в сумке 13 кораллов. Турист прилетел из Дубая. Сотрудники таможенного поста аэропорта Толмачево обнаружили мелкие кораллы общим весом 865 граммов при контроле багажа.
— Ввезти из Объединенных Арабских Эмиратов сразу 13 кораллов пытался 59-летний житель города Новосибирска. Мужчина проследовал по «зеленому коридору», заявив тем самым об отсутствии у него товаров для декларирования. О том, что такие «сувениры» могут попадать под действие Конвенции о международной торговле находящимися под угрозой исчезновения видами дикой фауны и флоры, он не знал, — рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
Кораллы направили на экспертизу и сразу после нее будет принято процессуальное решение. Как добавили в пресс-службе таможенного управления, с начала 2024 года сотрудники выявили 57 правонарушений. Изъято более 18 килограмм табачной продукции насвай, 3,71 килограмма растения гармала, содержащего в своем составе наркотическое вещество «гармин».
Пять раз с начала года через границу пытались перевезти холодное оружие. Также был обнаружен незаконный ввоз сигарет и четыре попытки ввоза подкарантинной продукции (семена, саженцы).
В январе в Толмачево во время проверки багажа пассажиров у вылетающего в Узбекистан мужчины нашли незаконные наличные деньги. Деньги помог отыскать служебный лабрадор.