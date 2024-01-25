freedom
Реклама
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 4/10
usd 88.28
eur 96.17
СрочноЧто происходит на месте крушения Ил-76
Все новости
Все новости

Лабрадор Юна нашла в новосибирском аэропорту Толмачево 15 тысяч долларов

Оказалось, что владелец денег перевозил их незаконно

3 099

Деньги унюхала служебная собака

Поделиться

В новосибирском аэропорту Толмачево во время проверки ручной клади и багажа пассажиров у вылетающего в Узбекистан мужчины нашли незаконные наличные деньги. Деньги помог отыскать служебный лабрадор.

Как рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления, 28-летний гражданин России для вылета в Ташкент на таможенном контроле выбрал «зеленый коридор», чем заявил об отсутствии при себе товаров и валюты, подлежащих таможенному декларированию.

— Однако таможенники с помощью служебной собаки лабрадора по кличке Юна обнаружили у авиапассажира наличные денежные средства в размере 15 тысяч долларов США. Поскольку наличные денежные средства в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США в эквиваленте, подлежат обязательному письменному декларированию, сумма незаконно перемещаемых денежных средств составила 5 тысяч долларов, — рассказали в пресс-службе таможеного управления.

Пассажир пояснил сотрудникам таможни, что такую сумму вывозит впервые и правил перемещения наличной валюты не знал. В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП РФ (недекларирование физическими лицами наличных денежных средств). Незаконно перемещаемые денежные средства изъяты, решение по ним примет суд.

На площадке ГИС Торги в Новосибирске на аукционе пытались продать свадебные товары, начальная цена которых составляет 2 446 600,46 рубля. Как рассказали НГС, платья были вещественным доказательством в уголовном деле.

По теме

ТолмачевоТаможняНовосибирскЛабрадор
  • ЛАЙК4
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter