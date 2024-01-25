Лабрадор Юна нашла в новосибирском аэропорту Толмачево 15 тысяч долларов

В новосибирском аэропорту Толмачево во время проверки ручной клади и багажа пассажиров у вылетающего в Узбекистан мужчины нашли незаконные наличные деньги. Деньги помог отыскать служебный лабрадор.
Как рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления,
— Однако таможенники с помощью служебной собаки лабрадора по кличке Юна обнаружили у авиапассажира наличные денежные средства в размере 15 тысяч долларов США. Поскольку наличные денежные средства в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США в эквиваленте, подлежат обязательному письменному декларированию, сумма незаконно перемещаемых денежных средств составила 5 тысяч долларов, — рассказали в пресс-службе таможеного управления.
Пассажир пояснил сотрудникам таможни, что такую сумму вывозит впервые и правил перемещения наличной валюты не знал. В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП РФ (недекларирование физическими лицами наличных денежных средств). Незаконно перемещаемые денежные средства изъяты, решение по ним примет суд.
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