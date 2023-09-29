Две сотни свадебных платьев хотели разом продать в Новосибирске — за них просили 24 миллиона

На площадке ГИС Торги в Новосибирске на электронный аукцион появились свадебные товары, начальная цена которых составляет 2 446 600,46 рубля. Шаг составляет 1% от суммы и равен 24 466,01 рубля.
В составе лота: 41 фата, 81 перчаток, 92 нарукавника, 12 подъюбников без артикула, 148 свадебных юбок и 252 платья в заводских упаковках и без них. Все вещи являются вещественными доказательствами, имущество обращено в собственность государства.
В Территориальном управлении Росимущества в Новосибирской области на запрос корреспондент НГС объяснили, что одежда и аксессуары стали вещественными доказательствами по уголовному делу. При этом, что за дело в ответе ведомства не уточняется. Известно, что все вещи обращены в пользу государства. Уведомление о наличии и местонахождении вещей поступило в ведомство от Сибирской оперативной таможни.
Одежду изъяли по постановлению Ленинского районного суда и направили для дальнейшей реализации, а собственника имущества установить не удалось. Марки и бренды товаров при передаче на продажу не указывали.
В аукционах победителем становится участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Принимать участие в торгах может как физическое, так и юридическое лицо с внесением задатка, учетом регламента электронной площадки (регистрации) и предоставления перечня необходимых документов, указанных на сайте.
Позже стало известно, что аукцион не состоялся. Причины отмены не указаны.
Весной в Новосибирске выставили на торги обувь за 94,6 млн рублей. Она находилась в складском комплексе Сибирского таможенного управления и тоже стала вещдоком по уголовному делу.