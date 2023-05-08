В Новосибирске выставили на торги обувь со склада таможни — за нее хотят 94 миллиона рублей

В Новосибирске выставили на торги обувь, которая находится в складском комплексе Сибирского таможенного управления на улице Толмачевской. Начальная цена изделий составляет 94,6 миллиона рублей.
Информация о проведении электронного аукциона размещена на сайте ГИС ТОРГИ в начале. Согласно документам, на торги выставили свыше 61 тысячи пар детской, женской и мужской обуви. Организатором аукциона является Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области.
— Вид торгов: реализация имущества, обращенного в собственность государства. Вид имущества: вещественные доказательства по уголовному делу, включая древесину и (или) полученную из нее продукцию в виде необработанных лесоматериалов, — указано в документах.
В состав лота входят 548 позиций обуви, в том числе сандалии, кроссовки, туфли, полуботинки и другое. На торги выставлены
— Ответственность за использование реализуемого имущества по прямому назначению, в качестве годных остатков или за его вовлечение в оборот покупатель несет самостоятельно с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, — сообщается в документах.
Подать заявку на участие в аукционе можно до 29 мая. Подвести итоги торгов планируется 5 июня.
В середине апреля таможенники изъяли 24,4 тысячи табачных стиков для IQOS у мужчины, который незаконно пытался провезти их в Монголию. На него возбудили административное дело.