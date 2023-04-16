Сибирские таможенники изъяли 24 тысячи табачных стиков — их пытались увезти в Монголию

Сибирские таможенники изъяли 24,4 тысячи табачных стиков для IQOS у мужчины, который незаконно пытался провезти их в Монголию. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.
— Перевозчик, гражданин Монголии, пытался вывезти товар без декларирования и никаких документов на него предоставить не смог. Также мужчина пояснил, что перемещаемая продукция предназначалась для продажи в Монголии. Скрытый от таможенного контроля товар водитель спрятал в личных вещах и системе вентиляции салона, — пояснили в управлении.
Стоимость табачных изделий составила 90 тысяч рублей. На мужчину возбудили административное дело по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ «Сокрытие товаров от таможенного контроля при перемещении через таможенную границу Таможенного союза». Перевозчику грозит штраф.
Ранее новосибирские таможенники конфисковали и передали в Гохран России 37 ювелирных украшений. Общая стоимость изделий — 159 тысяч рублей.