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Сибирские таможенники изъяли 24 тысячи табачных стиков — их пытались увезти в Монголию

Контрафактный товар мужчина спрятал в личных вещах и вентиляции авто

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На мужчину возбудили административное дело

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Сибирские таможенники изъяли 24,4 тысячи табачных стиков для IQOS у мужчины, который незаконно пытался провезти их в Монголию. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.

— Перевозчик, гражданин Монголии, пытался вывезти товар без декларирования и никаких документов на него предоставить не смог. Также мужчина пояснил, что перемещаемая продукция предназначалась для продажи в Монголии. Скрытый от таможенного контроля товар водитель спрятал в личных вещах и системе вентиляции салона, — пояснили в управлении.

Стоимость табачных изделий составила 90 тысяч рублей. На мужчину возбудили административное дело по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ «Сокрытие товаров от таможенного контроля при перемещении через таможенную границу Таможенного союза». Перевозчику грозит штраф.

Ранее новосибирские таможенники конфисковали и передали в Гохран России 37 ювелирных украшений. Общая стоимость изделий — 159 тысяч рублей.

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