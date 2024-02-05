Новосибирск упал в рейтинге качества общественного транспорта: что оценивали аналитики

В основе рейтинга — анализ множества показателей работы городских систем общественного транспорта, которые распределены по группам. Среди них — физическая и ценовая доступность перевозок, функциональность транспортной сети, общее удобство и комфорт для пассажиров, а также устойчивое развитие системы транспорта и ее безопасность. Все параметры складываются, получается итоговый балл, который и определяет качество общественного транспорта в мегаполисах.

