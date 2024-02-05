Новосибирск упал в рейтинге качества общественного транспорта: что оценивали аналитики

Новосибирск ухудшил свои позиции в рейтинге качества общественного транспорта среди городов России. Его составили аналитики центра компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования SIMETRA.
В основе рейтинга — анализ множества показателей работы городских систем общественного транспорта, которые распределены по группам. Среди них — физическая и ценовая доступность перевозок, функциональность транспортной сети, общее удобство и комфорт для пассажиров, а также устойчивое развитие системы транспорта и ее безопасность. Все параметры складываются, получается итоговый балл, который и определяет качество общественного транспорта в мегаполисах.
В 2023 году Новосибирск расположился на 16-й строчке рейтинга с результатом в 65.7 баллов. Годом ранее город располагался на 7-й строчке рейтинга. В 2023 году, как пишут аналитики, Новосибирску не удалось удержаться в группе лидеров из-за низкой централизации городских перевозок, невозможности интеграции маршрутов, которые был обслуживались на принципах единого нерегулируемого тарифа.
Ценовая доступность новосибирского транспорта оценена аналитиками в 62 балла. Комфорт и удобство — 70 баллов. Общая функциональность транспортной сети в 72 балла, а физическая доступность — в 75 баллов.
Устойчивое развитие и безопасность общественного транспорта оценено в 43 балла из 100 возможных.
Лидером рейтинга стала Пермь, общую транспортную эффективность в этом мегаполисе оценили в 77,6 баллов. На втором месте — Новокузнецк с 76.2 баллами, замыкает тройку Екатеринбург с результатом в 75,1 баллов. В рейтинг вошли 102 города. Москва и Санкт- Петербург не учитывались при составлении списка.
В апреле 2022 года сообщалось, что продукты компании Simetra должны были использоваться для подготовки документации для увеличения пропускной способности Станционной.