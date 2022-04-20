Что затрудняет движение на Станционной? В мэрии заказали обследование дороги
Власти хотят увеличить пропускную способность на этой улице
Власти Новосибирска собираются увеличить пропускную способность улицы Станционной. Для этого Управление дорожного строительства города объявило аукцион на работы по моделированию транспортных потоков на участке от площади Энергетиков до улицы Дукача. Максимальная цена контракта составила
В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска корреспонденту НГС сообщили, что подрядчик должен разработать документацию для увеличения пропускной способности Станционной.
Для этого он должен смоделировать транспортные потоки на улице с помощью программ PTV Vision VISSIM и PTV Vision VISUM, это продукты компании Simetra.
Товарный знак Simetra принадлежит ООО «А+С Транспроект», зарегистрированной в Санкт-Петербурге. Владелец фирмы — Владимир Швецов. Компания занимается инженерными изысканиям и техническими консультациями. Ее выручка в 2021 году составила 212,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,5 миллиона.
На ее сайте сообщается, что программу VISUM используют для прогнозирования интенсивности транспортных потоков и анализа транспортной сети. Другая программа — VISSIM — используется для имитационного моделирования движения транспорта и проверки инженерных гипотез по организации дорожного движения.
В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что пропускная способность Станционной снижена из-за примыканий с железной дорогой, ограничений на площадях Труда и Энергетиков, которые ввели на время строительства четвертого моста. Пропускную способность решили увеличить, еще когда планировалась подготовка к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Всего специалисты подготовили 8 мероприятий, которые должны решить проблему заторов на Станционной.
После выполнения работ подрядчик должен будет предоставить отчет о факторах, которые затрудняют движение, привести расчеты интенсивности движения в разное время. Также ему предстоит разработать заключение о том, сочетание каких мероприятий наиболее эффективно поможет увеличить пропускную способность Станционной.
— Срок окончания выполнения работ в соответствии с проектом муниципального контракта — 20 мая 2022 года. Решение об изменении организации дорожного движения по улице Станционная будет приниматься после получения и анализа результатов выполненных работ по моделированию, — добавили в пресс-центре мэрии.
В Новосибирске регулярно собираются длинные пробки в районе площадей Труда и Энергетиков, рядом с которыми строят четвертый мост. Обозреватель НГС Анна Богданова проехала по этому участку в утренний час-пик. Своими впечатлениями от ям на асфальте и пробок она поделилась в репортаже.