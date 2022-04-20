Что затрудняет движение на Станционной? В мэрии заказали обследование дороги

Власти Новосибирска собираются увеличить пропускную способность улицы Станционной. Для этого Управление дорожного строительства города объявило аукцион на работы по моделированию транспортных потоков на участке от площади Энергетиков до улицы Дукача. Максимальная цена контракта составила 590 000 рублей.



В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска корреспонденту НГС сообщили, что подрядчик должен разработать документацию для увеличения пропускной способности Станционной.