Увез за кладбище и бросил без денег: водитель автобуса поиздевался над сибирячкой и лишился работы

По информации ведомства, женщина в декабре ехала домой маршрутом №43. Она оплатила проезд банковской картой. Вдруг кондуктор объявил, что автобус сломался, и всех попросили покинуть салон.



Увы, это были последние 36 рублей у нашей героини. Других денег, чтобы добраться до дома, у нее просто не было. Пассажирка попросила кондуктора вернуть деньги за проезд. Кондуктор ответил, что нужно звонить по номеру телефона, указанному на билете. Женщина позвонила, но услышала лишь автоответчик.