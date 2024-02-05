Увез за кладбище и бросил без денег: водитель автобуса поиздевался над сибирячкой и лишился работы

В Красноярске уволили водителя автобуса, который после конфликта с пассажиркой, бросил ее на кладбище. Об это сообщает NGS24.RU со ссылкой на краевой Роспотребнадзор.
По информации ведомства, женщина в декабре ехала домой маршрутом №43. Она оплатила проезд банковской картой. Вдруг кондуктор объявил, что автобус сломался, и всех попросили покинуть салон.
Увы, это были последние 36 рублей у нашей героини. Других денег, чтобы добраться до дома, у нее просто не было. Пассажирка попросила кондуктора вернуть деньги за проезд. Кондуктор ответил, что нужно звонить по номеру телефона, указанному на билете. Женщина позвонила, но услышала лишь автоответчик.
Тогда пассажирка попросила пересадить ее в другой автобус, но и тут ей отказали. Водитель начал конфликтовать и требовать немедленно выйти, а по возврату разбираться с банком. Женщина не хотела выходить без денег. Тогда водитель разозлился, закрыл двери и тронулся в путь. На просьбы женщины выпустить ее не реагировал. В итоге ее высадили на краю города.
— Меня завезли куда-то за Шинное кладбище и высадили, — цитируют женщину в Роспотребнадзоре.
В ведомстве объясняют, что если автобус вынужден сойти с линии, то пассажир вправе использовать билет для проезда в другом автобусе, который укажет перевозчик. Пересадку в другой автобус должен организовать кондуктор или водитель того автобуса, где приобретен билет.
Если пересадку не организовали, то пассажир может направить претензию перевозчику. Если это не поможет, то обратиться в суд. При этом Роспотребнадзор готов помогать в этом.
Надзорники направил запрос перевозчику ООО «Вавулин-К». Руководитель фирмы ответил, что провел проверку, в результате которой водителя уволили.