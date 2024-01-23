«Перенесли уже 2 раза»: рейсы из Новосибирска в Санкт-Петербург массово задерживают — причина в плохой погоде

Из аэропорта Толмачево Новосибирска в Санкт-Петербург во вторник, 23 января, массово задерживают авиарейсы. Об этом передает корреспондент НГС Павел Пешков, который находится в новосибирском аэропорту. По словам Павла, сначала его рейс до Санкт-Петербурга перенесли на 2 часа, а затем — на 3 часа позже.
— Массово задерживают рейсы из Новосибирска до Санкт-Петербурга. Мой рейс DP-558.У меня должен был быть вылет в 8:45, потом назначили вылет на 10:35, а затем — на 11:55, — сообщил Павел.
Также в Санкт-Петербург задержали еще 2 других авиарейса, которые должны были также вылететь в 8:45. Об этом свидетельствует данные онлайн- табло аэропорта Толмачево.
Задержки происходят из-за непогоды в северной столице — в официальном телеграм-канале аэропорта Пулково указано, что там до 6 утра по местному времени (10 утра по новосибирскому времени) прогнозируют штормовой ветер.
— В Санкт-Петербурге до 6 утра прогнозируется штормовой ветер. Из-за сильных боковых порывов прибытие и вылет рейсов задерживаются. Просим следить за расписанием: возможны изменения. Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов по фактической погоде и в зависимости от собственных метеоминимумов, — сообщили в аэропорту.
В Пулково также отметили, что часть рейсов перенаправили на запасные аэродромы.
Ранее НГС писал о том, что на днях самолет до Кемерова приземлился в Новосибирске из-за неисправности. Также известно, что борт отстранили от полетов.