«Перенесли уже 2 раза»: рейсы из Новосибирска в Санкт-Петербург массово задерживают — причина в плохой погоде

Из аэропорта Толмачево Новосибирска в Санкт-Петербург во вторник, 23 января, массово задерживают авиарейсы. Об этом передает корреспондент НГС Павел Пешков, который находится в новосибирском аэропорту. По словам Павла, сначала его рейс до Санкт-Петербурга перенесли на 2 часа, а затем — на 3 часа позже.

