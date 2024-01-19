Самолет до Кемерова приземлился в Новосибирске из-за неисправности — борт отстранили от полетов

В новосибирском аэропорту Толмачево незапланированно приземлился самолет «Победы», летевший из Москвы в Кемерово. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Как рассказали в пресс-службе, из-за технической неисправности борт приземлился в Новосибирске. Авиалайнер отстранили от полетов. Сейчас завершения рейса ожидают 179 пассажиров. Самолет сел в Толмачево примерно час назад.
— Новосибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейса, — сообщили в ведомстве.
В случае нарушения прав в период ожидания рейсов в ведомстве советует обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921–70–00.
Ранее НГС писал о том, что самолет авиакомпании S7 экстренно сел в Новосибирске сразу после взлета. Из его двигателей вырывались языки пламени.