freedom
СЕЙЧАС -26°С
Пробки 4/10
usd 88.66
eur 96.59
СрочноХроника второй коммунальной аварии в видео
Все новости
Все новости

Самолет до Кемерова приземлился в Новосибирске из-за неисправности — борт отстранили от полетов

Вылет из Толмачево ожидают 179 пассажиров

378

Прокуратура следит, чтобы права пассажиров не нарушили

Поделиться

В новосибирском аэропорту Толмачево незапланированно приземлился самолет «Победы», летевший из Москвы в Кемерово. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как рассказали в пресс-службе, из-за технической неисправности борт приземлился в Новосибирске. Авиалайнер отстранили от полетов. Сейчас завершения рейса ожидают 179 пассажиров. Самолет сел в Толмачево примерно час назад.

— Новосибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейса, — сообщили в ведомстве.

Самолет летел в Кемерово, но неожиданно сел в Новосибирске

Самолет летел в Кемерово, но неожиданно сел в Новосибирске

Поделиться

В случае нарушения прав в период ожидания рейсов в ведомстве советует обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921–70–00.

Ранее НГС писал о том, что самолет авиакомпании S7 экстренно сел в Новосибирске сразу после взлета. Из его двигателей вырывались языки пламени.

По теме

СамолетБортПассажирыТолмачевоАэропортТехническая неисправностьПрокуратура
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter