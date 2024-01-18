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Вторую ледовую переправу открыли в Новосибирской области

Она способна пропускать автомобили массой до 10 тонн

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Протяженность зимней трассы составляет 4,3 километра

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В Ордынском районе Новосибирской области открыли вторую ледовую переправу. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, протяженность зимней трассы составляет 4,3 километра.

— Переправа способна пропускать автомобильную технику массой до 10 тонн. Транспорт может передвигаться в две полосы, ширина каждой — по 17 метров, — уточнили в ведомстве.

Также на переправе оснастили пешеходную дорожку, а с двух сторон выставили спасательные посты и пункты обогрева. Ледовая переправа функционирует с 09:00 до 18:00.

Первую ледовую переправу Спирино — Чингис открыли 27 декабря 2023 года также в Ордынском районе. С 18 января ее грузоподъемность увеличена до 10 тонн.

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