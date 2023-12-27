Через Обское море открыли первую ледовую дорогу в этом сезоне

В Новосибирской области открыли первую ледовую переправу. Ее приняли к эксплуатации в Ордынском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону 27 декабря.
Общая протяженность инженерного сооружения в одну сторону составляет 1795 метров, оно связывает села Спирино и Чингис. Ледовую дорогу пустили через Новосибирское водохранилище на реке Обь.
— Переправа функционирует с 09:00 до 18:00, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Теперь местным жителям не нужно преодолевать 100-километровый объезд по автодороге вокруг Новосибирского водохранилища.
Толщина льда на переправе достигает 30–50 сантиметров — она позволяет пропускать автомобили массой до 2,5 тонны. Специалисты организовали движение по ледовой дороге по двум полосам, ширина каждой из них составляет 20 метров.
В прошлую зиму первую ледовую переправу в Новосибирской области открыли в начале декабря 2022 года, вторая переправа начала функционировать с 21 декабря. Она связывала поселок Ордынское и село Нижнекаменка.