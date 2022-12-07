В Новосибирской области открыли первую ледовую переправу — где она находится

7 декабря в Новосибирской области открыли первую ледовую переправу. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, она связывает села Спирино и Чингис Ордынского района.
Общая протяженность инженерного сооружения в одну сторону составляет 1,8 километра, движение по ней проходит по двум полосам, ширина каждой составляет 20 метров. Толщина льда — 50 сантиметров.
— Теперь местным жителям не нужно преодолевать 100-километровый объезд по автодороге вокруг Новосибирского водохранилища, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Безопасность на ледовой переправе обеспечивается двумя спасательными постами, задействовано 4 человека и 3 единицы техники.
В сообщении отмечается, что переправа функционирует с 09:00 до 18:00, ее грузоподъемность составляет 5 тонн.
Перед выездом на лед в автомобиле необходимо отстегнуть ремни безопасности, опустить стекла и приоткрыть двери. Двигаться по сооружению необходимо со скоростью до 10 километров в час.
— Не следует допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда. Движение транспортных средств при плохой видимости (метель или пурга) по переправе осуществлять не рекомендуется, — указано в сообщении.
Отметим, в начале декабря в Республике Алтай произошло зимнее наводнение. Из берегов вышла река Чемал.