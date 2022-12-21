В Новосибирской области открыли еще одну дорогу через Обское море

21 декабря в Ордынском районе Новосибирской области открыли вторую ледовую переправу через Обское море. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, она связывает поселок Ордынское и село Нижнекаменка.
Общая протяженность ледовой дороги составляет 4,3 километра, движение по ней проходит по двум полосам, ширина каждой составляет 20 метров. Толщина льда — 65 сантиметров. Максимальная грузоподъемность — 10 тонн.
— ГИМС Новосибирской области предупреждает: выезжать на переправы нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час. При этом необходимо отстегнуть ремни безопасности.
Переправа функционирует с 09:00 до 18:00. Безопасность на ней обеспечивается двумя спасательными постами, задействованы 4 человека и 2 единицы техники.
Напомним, с 7 декабря в Ордынском районе уже функционирует ледовая трасса между поселками Спирино и Чингис.