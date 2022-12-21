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В Новосибирской области открыли еще одну дорогу через Обское море

Переправа функционирует с 09:00 до 18:00

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Общая протяженность ледовой дороги составляет 4,3 километра

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21 декабря в Ордынском районе Новосибирской области открыли вторую ледовую переправу через Обское море. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, она связывает поселок Ордынское и село Нижнекаменка.

Общая протяженность ледовой дороги составляет 4,3 километра, движение по ней проходит по двум полосам, ширина каждой составляет 20 метров. Толщина льда — 65 сантиметров. Максимальная грузоподъемность — 10 тонн.

— ГИМС Новосибирской области предупреждает: выезжать на переправы нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час. При этом необходимо отстегнуть ремни безопасности.

Переправа функционирует с 09:00 до 18:00. Безопасность на ней обеспечивается двумя спасательными постами, задействованы 4 человека и 2 единицы техники.

Напомним, с 7 декабря в Ордынском районе уже функционирует ледовая трасса между поселками Спирино и Чингис.

Новосибирская областьДорогаЛедовая переправа
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