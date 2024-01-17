Парочка перебежала оживленную дорогу на Немировича-Данченко — с собой взрослые тащили ребенка на ватрушке

Судя по кадрам, которые удалось снять очевидцу, женщина и мужчина дождались пока на оживленной дороге в восемь полос будет меньше машин после побежали вне зоны пешеходного перехода. Вместе с ними была маленькая девочка на ватрушке. При этом светофор находится недалеко, меньше чем в 100 метрах от места, где семья решила сократить путь.