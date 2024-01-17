Парочка перебежала оживленную дорогу на Немировича-Данченко — с собой взрослые тащили ребенка на ватрушке

В Новосибирске недалеко от перекрестка улиц Немировича-Данченко и Ватутина семья с маленьким ребенком перебежала дорогу. Видео нарушения опубликовали в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Судя по кадрам, которые удалось снять очевидцу, женщина и мужчина дождались пока на оживленной дороге в восемь полос будет меньше машин после побежали вне зоны пешеходного перехода. Вместе с ними была маленькая девочка на ватрушке. При этом светофор находится недалеко, меньше чем в 100 метрах от места, где семья решила сократить путь.
По части 1 статьи 12.29 КоАП РФ за переход дороги в неположенном месте или на красный сигнал светофора человеку грозит штраф в размере 500 рублей. По части 1 статьи 12.30 КоАП РФ за создание помех движения транспортных средств — штраф 1000 рублей.
Кроме того, в Новосибирской области местные госавтоинспекторы предупреждали, что при переходе проезжей части ребенок должен находиться на руках взрослого или же его необходимо держать за руку во время пересечения дороги. Водители могут не увидеть ребенка в санях или на ватрушке, потому что они находятся ниже уровня бампера автомобиля.
Вчера в Новосибирске на той же улице женщина перебежала дорогу перед машинами, держа за руку ребенка. В момент происшествия светофор горит красным цветом.