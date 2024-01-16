«За руку с ребенком»: сибирячка перебежала восьмиполосную дорогу перед машинами — видео

В сообщении сказано, что сибирячка оказалась на восьмиполосной дороге по улице Немировича-Данченко. Женщина перебежала дорогу рядом с пешеходным переходом.



— На улице Немировича-Данченко женщина за руку с ребенком решила перебежать дорогу через 8 полос в 30 метрах от регулируемого пешеходного перехода, — сказано в сообщении.

