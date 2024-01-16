«За руку с ребенком»: сибирячка перебежала восьмиполосную дорогу перед машинами — видео

В Новосибирске женщина решила перебежать дорогу перед машинами, держа за руку ребенка. Как заявили очевидцы, инцидент произошел на левом берегу города. Сообщение о происшествии появилось в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».
В сообщении сказано, что сибирячка оказалась на восьмиполосной дороге по улице Немировича-Данченко. Женщина перебежала дорогу рядом с пешеходным переходом.
— На улице Немировича-Данченко женщина за руку с ребенком решила перебежать дорогу через 8 полос в 30 метрах от регулируемого пешеходного перехода, — сказано в сообщении.
В паблике также разместили видео, на которое попали действия сибирячки. На кадрах видно, как женщина, держа ребенка за руку, быстрым шагом пересекает проезжую часть. В момент происшествия светофор горит красным, запрещающим сигналом для автомобилей.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.
По данным прокуратуры Красноярского края, за переход дороги в неположенном месте или на красный сигнал светофора человеку грозит штраф в размере 500 рублей по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ.
— Создание помех в движении транспортных средств по ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ — к наказанию в виде штрафа в размере 1000 рублей, — сообщили в надзорном ведомстве.
В сентябре жительница Новосибирска перебежала дорогу с ребенком в коляске. Инцидент попал на видео.