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«За руку с ребенком»: сибирячка перебежала восьмиполосную дорогу перед машинами — видео

По словам очевидцев, инцидент произошел на Немировича-Данченко

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Сообщение о происшествии появилось в соцсетях

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В Новосибирске женщина решила перебежать дорогу перед машинами, держа за руку ребенка. Как заявили очевидцы, инцидент произошел на левом берегу города. Сообщение о происшествии появилось в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

В сообщении сказано, что сибирячка оказалась на восьмиполосной дороге по улице Немировича-Данченко. Женщина перебежала дорогу рядом с пешеходным переходом.

— На улице Немировича-Данченко женщина за руку с ребенком решила перебежать дорогу через 8 полос в 30 метрах от регулируемого пешеходного перехода, — сказано в сообщении.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Судя по кадрам, инцидент произошел утром 15 января

Видео: «АСТ-54» во «ВКонтакте»

В паблике также разместили видео, на которое попали действия сибирячки. На кадрах видно, как женщина, держа ребенка за руку, быстрым шагом пересекает проезжую часть. В момент происшествия светофор горит красным, запрещающим сигналом для автомобилей.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.

По данным прокуратуры Красноярского края, за переход дороги в неположенном месте или на красный сигнал светофора человеку грозит штраф в размере 500 рублей по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ.

— Создание помех в движении транспортных средств по ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ — к наказанию в виде штрафа в размере 1000 рублей, — сообщили в надзорном ведомстве.

В сентябре жительница Новосибирска перебежала дорогу с ребенком в коляске. Инцидент попал на видео.

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Нарушение ПДДНемировича-ДанченкоГИБДДНовосибирскПешеход
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