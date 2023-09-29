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На видео попало, как сибирячка с ребенком в коляске перебегает шестиполосную дорогу — что ей грозит за это

Автор ролика утверждает, что инцидент произошел на улице Дуси Ковальчук

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Сибирячку не напугали проносящиеся машины

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В Новосибирске шестиполосная оживленная дорога не помешала молодой маме перебежать дорогу с ребенком в коляске. Как написали очевидцы в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», инцидент произошел на улице Дуси Ковальчук.

— Может, увидит себя со стороны и поймет, что так переходить проезжую часть не надо, — написал автор поста.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54»

Согласно ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ, за переход дороги в неположенном месте или на красный сигнал светофора человеку грозит штраф в размере 500 рублей.

Ранее в Новосибирске в микрорайоне Плющиха заметили парня, который зацепился за автобус № 95. Инцидент попал на видео.

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