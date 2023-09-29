На видео попало, как сибирячка с ребенком в коляске перебегает шестиполосную дорогу — что ей грозит за это

В Новосибирске шестиполосная оживленная дорога не помешала молодой маме перебежать дорогу с ребенком в коляске. Как написали очевидцы в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», инцидент произошел на улице Дуси Ковальчук.
— Может, увидит себя со стороны и поймет, что так переходить проезжую часть не надо, — написал автор поста.
Согласно ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ, за переход дороги в неположенном месте или на красный сигнал светофора человеку грозит штраф в размере 500 рублей.
Ранее в Новосибирске в микрорайоне Плющиха заметили парня, который зацепился за автобус