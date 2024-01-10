Готов на 85%: у пилона четвертого моста разобрали высотные краны — что сейчас происходит на стройке

В Новосибирске строители четвертого моста закончили разбирать башенные краны, с помощью которых возводили
Как отметил подрядчик, башенные краны высотой 131,6 и 119,6 метра демонтировали поэтапно с помощью шестиосного автокрана грузоподъемностью
— Сейчас идет подготовка к устройству подземной камеры, предназначенной для размещения коммуникаций. Она обеспечит их защиту от внешних воздействий и упростит процесс обслуживания и ремонта. Для технического обслуживания пилона будут использоваться шахты, расположенные внутри обеих стоек. Доступ на верхние площадки будет осуществляться по лестницам, — уточнили в «ВИС».
Сейчас готовность моста составляет 85%, рабочие уже закончили укладку асфальта, завершаются работы по покраске пилона и пролетных строений. Также полным ходом идет установка мачт освещения и нанесение дорожной разметки.
Ранее стало известно, что в Новосибирске решили продлить ограничение движения транспорта на площади Инженера Будагова. В начале декабря там ввели закрытие проезда по ночам из-за работ, связанных со строительством четвертого моста через реку Обь.