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Готов на 85%: у пилона четвертого моста разобрали высотные краны — что сейчас происходит на стройке

Рабочие закончили укладку асфальта и завершают покраску пилона

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Для обслуживания пилона будут использоваться технологические шахты

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В Новосибирске строители четвертого моста закончили разбирать башенные краны, с помощью которых возводили 114-метровый пилон. Об этом сообщили в пресс-службе группы «ВИС».

Как отметил подрядчик, башенные краны высотой 131,6 и 119,6 метра демонтировали поэтапно с помощью шестиосного автокрана грузоподъемностью 400 тонн. Также строители закончили разбирать две из трех временных опор вантового участка моста на площади инженера Будагова.

— Сейчас идет подготовка к устройству подземной камеры, предназначенной для размещения коммуникаций. Она обеспечит их защиту от внешних воздействий и упростит процесс обслуживания и ремонта. Для технического обслуживания пилона будут использоваться шахты, расположенные внутри обеих стоек. Доступ на верхние площадки будет осуществляться по лестницам, — уточнили в «ВИС».

Сейчас готовность моста составляет 85%, рабочие уже закончили укладку асфальта, завершаются работы по покраске пилона и пролетных строений. Также полным ходом идет установка мачт освещения и нанесение дорожной разметки.

Ранее стало известно, что в Новосибирске решили продлить ограничение движения транспорта на площади Инженера Будагова. В начале декабря там ввели закрытие проезда по ночам из-за работ, связанных со строительством четвертого моста через реку Обь.

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Четвертый мостВИСНовосибирск
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