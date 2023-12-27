«Я вылетела из автобуса на людей»: сибирячка обвинила кондуктора в нападении из-за неработающей карты

Елена 22 декабря села в автобус №57 на остановке «клуб Чехова» в 9 утра. Женщина попыталась расплатиться банковской картой, но оплата не прошла, после чего на нее якобы начала кричать кондуктор.



— Она начала с меня требовать деньги за проезд, я предложила попробовать оплатить ещё раз картой. Налички, к сожалению, не было, на что начались крики неадекватной кондукторши. Я спокойно просила не орать на меня, я слышала ее чудесно. В ответ ещё больше. Тогда я сказала, что выйду на следующей остановке, — отметила Елена.

