«Я вылетела из автобуса на людей»: сибирячка обвинила кондуктора в нападении из-за неработающей карты

Жительница Новосибирска Елена обвинила кондуктора автобуса в нападении. По словам женщины, сотрудница автобуса пинала ее и вытолкнула из салона. Об этом Елена рассказала редакции НГС.
Елена 22 декабря села в автобус №57 на остановке «клуб Чехова» в 9 утра. Женщина попыталась расплатиться банковской картой, но оплата не прошла, после чего на нее якобы начала кричать кондуктор.
— Она начала с меня требовать деньги за проезд, я предложила попробовать оплатить ещё раз картой. Налички, к сожалению, не было, на что начались крики неадекватной кондукторши. Я спокойно просила не орать на меня, я слышала ее чудесно. В ответ ещё больше. Тогда я сказала, что выйду на следующей остановке, — отметила Елена.
После этого, с ее слов, женщина повернулась лицом к дверям, и ее в спину начали пинать, а затем толкнули ее.
— Я в прямом смысле этого слова вылетела из автобуса на людей, которые планировали заходить в него. Двери закрылись, и автобус поехал дальше. Очень хотелось бы, чтобы такие люди были наказаны и искали другое место работы, — выразила свое мнение сибирячка.
Елена написала заявление в полицию. Также она жаловалась в департамент транспорта. По словам пассажирки, там ей сообщили, что кондуктору сделали выговор и лишили премии на 25%.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответ на запрос не пришел. Также НГС направил запрос в полицию.
— Заявление было принято в установленном порядке, проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, — сообщили в ГУ МВД России по региону.
Ранее НГС писал о том, что кондуктор в Новосибирске обматерила студентку за отказ платить наличными. Она советовала девушке «устанавливать законы» дома.