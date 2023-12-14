«Наконец-то вы приехали»: заказ на кладбище и угощение в благодарность — пять добрых историй от новосибирского таксиста

«Если будут дожди, пойдем на танцы»

Я работаю в нескольких тарифах, в частности, «Комфорт», «Детский» и «Эконом». Однажды по последнему мне попался заказ откуда-то из Кудряшей в «Дивногорский». Приезжаю я на одну из дач, и оттуда выходит бабушка с тростью. После знакомства спрашивает: «Как тебя зовут?» Отвечаю: «Дмитрий». Она мне: «Моего папу звали так же».



С собой у бабушки было 4–5 мешков, в каждом примерно по ведру картошки (ей было тяжело поднять больше). Кроме этого, что-то еще хотела увезти домой. Попросила меня: «Помоги, пожалуйста, загрузить всё в багажник». Я помог, а она в ответ: «Чем тебя угостить? Чего хочешь?» И вручила какое-то количество помидоров — наверное, штук 10.

