«Наконец-то вы приехали»: заказ на кладбище и угощение в благодарность — пять добрых историй от новосибирского таксиста

Недавно новосибирцы поделились историями о том, как таксисты отказывались везти их в дальние части города из-за низкой цены. Но не всегда водители оставляют негативные впечатления: кто-то и довезти, куда надо, готов, и в машину сесть поможет, и даже вещи до квартиры донесет. Таксист Дмитрий рассказал корреспонденту НГС пять добрых и забавных историй, которые случались с ним и его пассажирами.
«Если будут дожди, пойдем на танцы»
Я работаю в нескольких тарифах, в частности, «Комфорт», «Детский» и «Эконом». Однажды по последнему мне попался заказ откуда-то из Кудряшей в «Дивногорский». Приезжаю я на одну из дач, и оттуда выходит бабушка с тростью. После знакомства спрашивает: «Как тебя зовут?» Отвечаю: «Дмитрий». Она мне: «Моего папу звали так же».
С собой у бабушки было 4–5 мешков, в каждом примерно по ведру картошки (ей было тяжело поднять больше). Кроме этого, что-то еще хотела увезти домой. Попросила меня: «Помоги, пожалуйста, загрузить всё в багажник». Я помог, а она в ответ: «Чем тебя угостить? Чего хочешь?» И вручила какое-то количество помидоров — наверное, штук 10.
Такая хорошая, душевная, настоящая бабушка. Села спереди и, пока мы ехали, рассказывала разные истории. Обсудили с ней погоду. Я сказал, что дожди обещают, она покачала головой: мол, не надо их, ведь выкопанная картошка и так была сырой, в земле. А потом ка-а-ак захохочет: «Ну ладно. Если всё-таки будут дожди, то пойдем на танцы».
У бабушки две квартиры, одна из которых досталась ей от родственников: в одну мы занесли картошку, а в другую — остальные вещи, и сама она туда поднялась. На прощание поинтересовалась: «Можешь оставить свой номер? Если что, я снова с тобой поеду. Таксисты всякие попадаются, а ты так хорошо помог». Мы обменялись телефонами, но, к сожалению, бабушка больше не звонила.
«Вот бы нас на верхний этаж поднять!»
Недавно я вез пенсионеров, брата с сестрой, из поликлиники. Они оба едва-едва ходят, хотя дедушка немного хуже. Сопровождавшая его бабушка попросила, чтобы я помог ему сесть в салон. Сказано — сделано: взял его под руки и довел до машины. Оба пассажира, слегка кряхтя, по очереди сели в автомобиль. Пока мы ехали, бабуля делилась историями про своего брата. Хороший такой дедушка, старенький: ему под 90 лет, если я правильно понял.
Когда мы подъезжали, бабушка и дедушка объясняли, куда ехать: показывали налево, направо. Это несмотря на то, что я с навигатором. И вот мы уже почти на месте. Дед сидел с правой стороны и, чтобы он мог выйти прямо к подъезду, я развернулся и сдал назад. От того, что не придется далеко идти, мои клиенты радостно заохали и заахали: «Как же здорово! Ты такой молодец!» Я себя не хвалю — просто передаю их эмоции в тот момент.
Вскоре за ними спустился внук, но бабушка всё равно восхищенно выдала: «Вот бы нас на верхний этаж поднять!»
«До горизонта могилы»
Однажды у меня был заказ на кладбище — кажется, Заельцовское. До этого я никогда не ездил туда за пассажирами. Примечательно, что тогда человек вызвал такси по звонку. Как смог, он объяснил оператору, откуда его забирать, но тот — очень частая проблема — несильно вникал в детали и назвал мне какую-то точку «В», лишь бы отправить в путь. Дальше трава не расти: как правило, уже на месте мы сами с пассажирами разбираемся и находим друг друга.
Ну и вот, отметка стояла в центре кладбища. Но я там впервые. До горизонта могилы, туманная погода — не то чтобы я боязливый или суеверный, но обстановка весьма интересная. Увидел статую в полный рост — это показалось удивительным, потому что как-то не ожидаешь увидеть «человека» среди захоронений. А последних там огромное количество.
Навигатор ведет по рядам туда-сюда. Я кое-как добрался до места, которое он мне показывал, а там никого нет. Как назло даже связь пропала, а вместе с ней перестал работать и навигатор. Я начинаю разворачиваться и понимаю, что не помню, как приехал. Никак не могу найти поворот, хотя запоминал опознавательные знаки. Покрутился и вперед, и назад — ни в какую не могу выбраться.
Внезапно неподалеку заметил «Жигуленка». Маячу водителю: «Друг, слушай, как выехать?» Он объяснил, и я наконец-то нашел выезд. Как только вернулась связь, позвонил человеку. Берет трубку девушка и говорит, мол, она на остановке. Я подумал, что знаю, где именно — приезжаю, но и там никого нет. Перезваниваю: «На какой остановке?» Заказчица отвечает: «Где кладбище».
Стал смотреть по картам, кружил-кружил, но отыскал: меня ждали мужчина, девочка и бодрая женщина в инвалидной коляске. Коляска старая, и чтобы она вошла в багажник моего седана, ее пришлось разбирать. Даже в сложенном состоянии она заняла почти всё заднее сидение, но это сейчас не в негатив.
Мужчина сел вперед. Женщина забралась в середину, а девочка села рядом с ней. Уже было прохладно, и если бы они еще чуть-чуть побыли на кладбище, то наверняка бы замерзли.
Чаевые и благодарности
У меня было много пассажиров, которые, садясь в автомобиль, говорили: «Наконец-то вы приехали». Это люди, которым надо было далеко, — к примеру, с правого на левый берег, в Толмачево или Краснообск, и они долго ждали, пока найдется и приедет такси.
В таких ситуациях есть две стороны медали. Дело в том, что многие водители не любят ездить далеко и за небольшую цену, и заказы на дальние поездки они могут отменять без потери активности. Иногда, если поездка недорогая, то действительно выгоднее остаться для работы в центре или каком-нибудь районе, иначе можно не заработать.
Но часто бывает и так, что клиент попросту не может уехать. Поэтому пассажиры, которым удается поймать машину, нередко благодарят и оставляют чаевые — те, кто долго ждет и кому надо далеко, рады, что их везут. Это приятно.
«Это моя лучшая поездка»
Недавно я взял заказ как раз с левого берега. Ехать 26 минут. В машину садится девушка, и я ей: «Сейчас быстренько доедем». Она в ответ: «Хорошо, если так. Когда сюда ехала, навигатор показывал столько же, но в итоге ехали 1,5 часа». Отвечаю: «Не». Поболтали про погоду, про пробки. И, правда, как-то всё быстро проехали. В конце смотрю, что дорога заняла 23 минуты, то есть даже меньше. Пассажирка отметила, что за последние несколько дней это была ее лучшая поездка.
Ранее сибирячка заявила, что таксист высадил ее с ребенком из-за цены поездки. В конфликт вмешался агрегатор.