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«За жалкие 600 рублей не повезу!»: сибирячка заявила, что таксист высадил ее с ребенком из-за цены поездки

Сейчас в конфликте разбирается агрегатор

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Женщина с ребенком чуть не опоздали на соревнования

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Жительница Новосибирска заявила, что таксист выгнал ее с ребенком из-за стоимости поездки, которая показалась ему низкой. Инцидент произошел 3 декабря в 09:00.

Как объяснила читательница НГС Олеся (фамилия не указывается по ее просьбе. — Прим. ред.), они с 7-летним сыном собирались на соревнования по тхэквондо. Поездка должна была быть неблизкой — от площади Станиславского до спортивного комплекса «Энергия» на ОбьГЭСе. Олеся вызвала машину по детскому тарифу — со специальным креслом.

— Водитель приехал, мы сели, пристегнулись и поехали. Проехали метров 10, то есть полтора подъезда. И, видимо, когда начал поездку, то увидел куда ехать. Как мне объяснили, таксисты сразу не видят конечную точку. Он остановился и сказал: «Я не поеду, я передумал». Я в шоке. И он: «Вы что прикалываетесь? За жалкие 600 рублей я не поеду вам 15 километров! Мне что больше делать нечего? Выходите из машины! Мне какая разница, что вы там опоздаете?» — пересказывает диалог Олеся.

В итоге женщина не стала перепираться с водителем и вышла вместе с ребенком. Она добавила, что таксист заявил: только за аренду машины он платит 2500 рублей и брать такие заказы, как у нее, ему невыгодно. Олеся объяснила, что сейчас в приложении стоимость поездки отображается — 0 рублей, так как она началась и сразу же закончилась. Женщина обратилась с жалобой к агрегатору и получила ответ о том, что профиль водителя проверяется.

В итоге сибирячка 15 минут прождала другую машину и чуть не опоздала на соревнования.

Пока ответ по проверке женщине не пришел

Пока ответ по проверке женщине не пришел

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— Накануне ездила по тому же маршруту и была цена и 560 рублей. И никто слова не сказал, что это какие-то маленькие деньги. Я всё понимаю, но если ты работаешь и берешь заказ, то работай, — возмущена Олеся.

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в «Яндекс.Такси». В пресс-службе получили запрос и готовят ответы. Они будут добавлены после получения.

В Новосибирске взлетели цены на такси. Дальние поездки добавили в стоимости на 70–100%, и это вызывает недовольство не только у пассажиров, но и (внезапно!) у таксистов. Мы сравнили, сколько стоили поездки прошлой осенью и этой, и узнали, когда ездить дешевле и что именно так повлияло на цены.

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