«За жалкие 600 рублей не повезу!»: сибирячка заявила, что таксист высадил ее с ребенком из-за цены поездки

— Водитель приехал, мы сели, пристегнулись и поехали. Проехали метров 10, то есть полтора подъезда. И, видимо, когда начал поездку, то увидел куда ехать. Как мне объяснили, таксисты сразу не видят конечную точку. Он остановился и сказал: «Я не поеду, я передумал». Я в шоке. И он: «Вы что прикалываетесь? За жалкие 600 рублей я не поеду вам 15 километров ! Мне что больше делать нечего? Выходите из машины! Мне какая разница, что вы там опоздаете?» — пересказывает диалог Олеся.