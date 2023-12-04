«За жалкие 600 рублей не повезу!»: сибирячка заявила, что таксист высадил ее с ребенком из-за цены поездки

Жительница Новосибирска заявила, что таксист выгнал ее с ребенком из-за стоимости поездки, которая показалась ему низкой. Инцидент произошел
Как объяснила читательница НГС Олеся (фамилия не указывается по ее просьбе. — Прим. ред.), они с
— Водитель приехал, мы сели, пристегнулись и поехали. Проехали метров 10, то есть полтора подъезда. И, видимо, когда начал поездку, то увидел куда ехать. Как мне объяснили, таксисты сразу не видят конечную точку. Он остановился и сказал: «Я не поеду, я передумал». Я в шоке. И он: «Вы что прикалываетесь? За жалкие
В итоге женщина не стала перепираться с водителем и вышла вместе с ребенком. Она добавила, что таксист заявил: только за аренду машины он платит 2500 рублей и брать такие заказы, как у нее, ему невыгодно. Олеся объяснила, что сейчас в приложении стоимость поездки отображается — 0 рублей, так как она началась и сразу же закончилась. Женщина обратилась с жалобой к агрегатору и получила ответ о том, что профиль водителя проверяется.
В итоге сибирячка 15 минут прождала другую машину и чуть не опоздала на соревнования.
— Накануне ездила по тому же маршруту и была цена и 560 рублей. И никто слова не сказал, что это какие-то маленькие деньги. Я всё понимаю, но если ты работаешь и берешь заказ, то работай, — возмущена Олеся.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в «Яндекс.Такси». В пресс-службе получили запрос и готовят ответы. Они будут добавлены после получения.
В Новосибирске взлетели цены на такси. Дальние поездки добавили в стоимости на 70–100%, и это вызывает недовольство не только у пассажиров, но и (внезапно!) у таксистов. Мы сравнили, сколько стоили поездки прошлой осенью и этой, и узнали, когда ездить дешевле и что именно так повлияло на цены.