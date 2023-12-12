Три дороги хотят отремонтировать в Новосибирском районе — когда выполнят работы

В Новосибирске ищут подрядчика, который отремонтирует участки трех дорог в Новосибирском районе. За выполнение работ заказчик готов заплатить более 33 миллионов рублей.
Информация об этом появилась на сайте госзакупок 11 декабря. Источником финансирования выступают средства бюджета района.
В описании объекта закупки указаны названия дорог, на которых проведут ремонт. Так, работы планируется выполнить на участке дороги «Академгородок — Каменушка». Площадь участка составит 11750 квадратных метров.
Ремонт также выполнят на дорогах «30 км а/д «К-19Р» — санаторий Берёзка», «Пашино- Новосибирск — «М-53», площадь ремонтируемых участков составит 2175 и 11025 квадратных метров соответственно.
— Участок дороги, подлежащий ремонту, определяется заказчиком совместно с подрядчиком перед началом работ в объеме, предусмотренном в локальном сметном расчете, — указано в документах.
В смете контракта на ремонт участка дороги «Академгородок — Каменушка» имеются такие работы, как срезка поверхностного слоя, устройство покрытия, укрепление обочин и другое. Начать работы подрядчику необходимо с момента заключения контракта, выполнить ремонт планируется до 22 июля 2024 года.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 27 декабря, определить подрядчика планируется 10 января. Заказчиком работ выступает МКУ Новосибирского района «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства».
В ноябре стало известно, что в Новосибирской области отремонтируют два участка Ордынского шоссе. Стоимость работ составляет более 300 миллионов рублей.