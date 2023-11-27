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На Ордынском шоссе отремонтируют 7 километров дороги — показываем участки на карте

Работы очценили в 302,7 миллиона рублей

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Дорогу отремонтируют в три этапа

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В Новосибирской области отремонтируют два участка Ордынского шоссе. За работы готовы заплатить 302,7 миллиона рублей.

Информацию о торгах опубликовали на сайте госзакупок. Заказчик — «Территориальное управление дорог» Новосибирской области. В документах указано, что работы проведут в Краснозерском районе.

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Подрядчик должен заменить покрытие из асфальтобетона, установить дорожные знаки, установить сигнальные столбики и нанести разметку с термоплатиком, укрепить обочины и выполнить прочие строительные работы.

Ремонт выполнят в несколько этапов. Првый должны закончить до 14 июня, второй — до 6 августа, третий — до 15 октября 2024 года.

В начале ноября в Новосибирске начали искать подрядчика, который отремонтирует дорогу на улице Пролетарской. На работы выделили 6,5 миллиона рублей.

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Краснозерский районТУАДГосзакупкиРемонт дорог
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