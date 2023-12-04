«300 метров за 30 минут»: Новосибирск встал в пробках в морозное утро — что пишут об этом водители

Крупный затор собрался на улице Большевистской при движении в сторону Речного вокзала, он растянулся примерно на 4,5 километра. Также пробки собрались на площади Лыщинского, Октябрьском и Димитровском мостах, на площадях Труда и Энергетиков. Другие проблемные участки: проспект Карла Маркса, Восход, Кирова, Красный проспект.