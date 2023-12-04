«300 метров за 30 минут»: Новосибирск встал в пробках в морозное утро — что пишут об этом водители

Утром 4 декабря центр Новосибирска и часть левобережья сковали пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожную ситуацию на 09:00 в 8 баллов, «Яндекс.Пробки» — в 7 баллов.
Крупный затор собрался на улице Большевистской при движении в сторону Речного вокзала, он растянулся примерно на 4,5 километра. Также пробки собрались на площади Лыщинского, Октябрьском и Димитровском мостах, на площадях Труда и Энергетиков. Другие проблемные участки: проспект Карла Маркса, Восход, Кирова, Красный проспект.
Пользователи дорожных сервисов сообщают о дорожно-транспортных происшествиях в местах наибольших заторов. Также они выражают свое негодование в комментариях на картах 2ГИС.
— Что с утра такое? Съезд любителей лысой резины? — Написал пользователь Михаил Горбунов, он оставил отметку на Октябрьском мосту.
— 300 метров за 30 минут, — пишет пользователь Татьяна на улице Мясниковой.
— Колом стоим! — сообщает водитель с проезда Энергетиков.
— Зима наступила! Поздравляю, — иронизирует другой пользователь 2ГИС.
— Что там происходит? Ни на работу уехать, ни с работы уехать! — возмущается водитель с улицы Станционной.
3 декабря на Северном объезде собралась километровая пробка. Затор образовался недалеко от села Сокур.